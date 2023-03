Vlčan:Obvinenia vedenia SPF sú závažné,na fond pôjde rezortná kontrola

Bratislava 8. marca (TASR) - Obvinenia vedenia Slovenského pozemkového fondu (SPF) sú závažné, na fond pôjde kontrola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a podľa výsledkov kontroly sa prijmú prípadné opatrenia. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na vyjadrenia Smeru-SD a mimoparlamentného Hlasu-SD.



"Obvinenia na adresu vedenia SPF sú závažné. My sme požiadali orgány, ktoré začali alebo mali začať kontrolu, o stanovisko, ako inšpektorát práce či Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Oslovili sme aj radu fondu, ktorá má zo zákona kompetenciu požiadať naše ministerstvo o vykonanie kontroly. Viem, že zasadnutie Rady SPF je vo štvrtok (9. 3.). Počkáme si na výsledok," spresnil minister.



Uviedol, že nevie o medializovaných informáciách, že by 17-ročný syn generálneho riaditeľa SPF bol vo fonde zamestnaný na dohodu. "To som sa dozvedel dnes," spresnil Vlčan. "Najskôr si chcem počkať na výsledky kontroly, na potvrdenie medializovaných informácií a na základe toho sa rozhodnem," dodal minister pôdohospodárstva.



Na SPF vládnu nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia. Uviedli to v stredu predstavitelia Smeru-SD a Hlasu-SD. Obe strany chcú v tejto veci podať podnet na NKÚ SR.