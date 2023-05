Vlčan:Výmena generálneho riaditeľa SPF zostane na novom agroministrovi

Bratislava 12. mája (TASR) - Výmena generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) zostane už na novom ministrovi pôdohospodárstva. Uviedol to v piatok dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na štvrtkovú (11. 5.) výzvu opozičnej strany Smer-SD týkajúcej sa predloženia návrhu na odvolanie šéfa SPF.



"Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa mi nezdá korektné, aby som na poslednú chvíľu urobil rozhodnutie, ku ktorému som dospel po zrelej úvahe a analýze. O mojom názore na riešenie otázky generálneho riaditeľa SPF som dnes hovoril aj s nastupujúcim ministrom pôdohospodárstva Jozefom Bírešom. Bohužiaľ, riešenie problému SPF zostane už na novom ministrovi," spresnil Vlčan.



Vlčan uviedol, že nemienil predložiť vláde na schválenie ani jedného z kandidátov verejného vypočutia na pozíciu generálneho riaditeľa SPF, ktoré sa konalo 20. apríla. Podľa svojich slov Vlčan presadzoval návrh vymenovať do uvedenej pozície skúseného odborníka, ktorý by viedol SPF až do nadchádzajúcich parlamentných volieb a mienil navrhnúť odvolanie Jána Marosza z tejto funkcie.



Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč vyzval 11. mája Vlčana, aby odvolal z pozície generálneho riaditeľa SPF Jána Marosza. "Vyzývam Samuela Vlčana, stále povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby vláde SR predložil návrh na odvolanie Jána Marosza z pozície generálneho riaditeľa SPF. Zároveň by mal minister vláde odporučiť vymenovať nového generálneho riaditeľa SPF," spresnil Takáč.