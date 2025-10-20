Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlček: Ak by SR mala kvôli ruskému plynu problémy, ČR jej pomôže

Na snímke český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. Foto: TASR

Vlček: Ak by SR mala pre odstrihnutie sa od ruského plynu problémy, ČR jej pomôže

Autor TASR
Praha/Luxemburg 20. októbra (TASR) - Česko je pripravené pomôcť Slovensku v prípade, ak by z dôvodu odstrihnutia sa od dodávok ruského plynu malo problémy. Podľa stanice ČT24 to v pondelok uviedol končiaci český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ministri členských krajín EÚ v pondelok podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do EÚ, pričom úplný zákaz by mal začať platiť 1. januára 2028. Podľa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ kompromis nepodporili len dva štáty. V minulosti mali k návrhu výhrady Slovensko a Maďarsko. Keďže však na presadenie návrhu stačila kvalifikovaná väčšina, bolo možné ho schváliť.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
