Vleky budú v režime OTP otvorené vo všetkých farbách COVID automatu

Bratislava 19. novembra (TASR) – Svahy lyžiarskych stredísk by sa mali v nastávajúcej lyžiarskej sezóne zaplniť bez ohľadu na pandemickú situáciu. Pre zákazníkov, ktorí v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 prekonali, sú proti ochoreniu zaočkovaní (OP) alebo majú platný negatívny test (OTP), budú v prevádzke lyžiarske vleky aj v okresoch zaradených podľa COVID automatu do čiernej farby. Obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k činnosti prevádzok, ktorá nadobudne účinnosť v pondelok 22. novembra.



V zelených okresoch nie je využívanie lanoviek a vlekov obmedzené, v oranžových okresoch je v režime základ používanie kabínkových lanoviek zakázané.



Výraznejšie obmedzenia stanovil ÚVZ pre červené a bordové okresy podľa COVID automatu, kde je v režime OP obmedzená kapacita lanoviek na polovicu a prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu po každej jazde. V týchto okresoch bude v režime OTP používanie kabínkových lanoviek zakázané a v režime základ nie je povolená ani prevádzka vlekov.



V čiernych okresoch platia rovnaké pravidlá ako v červených a bordových, no kapacita kabínkových lanoviek bude znížená na štvrtinu.