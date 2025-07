Vlna horúčav núti krajiny EÚ prijímať kroky na ochranu ľudí

Brusel 1. júla (TASR) - Belgicko, podobne ako ďalšie krajiny EÚ pod tlakom vlny horúčav z posledných dní, musí prijímať sériu opatrení na zmiernenie škôd v ekonomike a na ochranu zdravia svojich občanov. Na utorňajšiu správu televízie RTBF upozornil spravodajca TASR.



Belgicko očakáva vysoké horúčavy aj v nasledujúcich dňoch. To stavebný sektor núti k výrazným úpravám, keď 80 % spoločností upravuje pracovný čas a uprednostňuje prácu skoro ráno alebo v dielni. Zamestnávatelia boli vyzvaní, aby poskytovali zamestnancom čerstvú vodu a oblečenie odolné voči UV žiareniu a nevystavovali ich dlho manipulácii s materiálmi citlivými na teplo, ako je betón alebo farby.



Prispôsobuje sa aj železničná doprava. V pondelok a utorok bolo zrušených približne dvadsať vlakových spojov, cestujúci boli vyzvaní, aby pili veľa vody a vyhýbali sa cestovaniu v dopravnej špičke. Železničná infraštruktúra je monitorovaná 24 hodín denne kvôli riziku deformácií železničnej trate.



Mnohé školy upravujú cestovné poriadky a vonkajšie aktivity pre deti. Horúčavy postihli aj cestovný ruch. Zosilnel nápor turistov na prímorské oblasti a v Atómiu, jednej z dominánt Bruselu, kvôli kupolám z nerezovej ocele boli skrátené návštevné hodiny cez deň.



Najväčšie problémy s horúčavami majú krajiny južnej Európy ako Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Francúzsko, kde teploty prekračujú 40 stupňov Celzia a lokálne dosahujú 44 až 46 stupňov Celzia. Vlády zintenzívňujú opatrenia na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a obmedzenie zdravotných, sociálnych a environmentálnych dôsledkov horúčav.



Vo Francúzsku horúčavy trápia 84 z 95 oblastí, takmer 88 % populácie. Podniky prispôsobujú pracovné rozvrhy tak, aby chránili svojich zamestnancov, takmer 200 verejných škôl bolo predčasne zavretých, mestské úrady bezplatne otvárajú bazény a múzeá a zintenzívňujú pomoc bezdomovcom. Horné časti Eiffelovej veže v Paríži boli uzavreté od pondelka do stredy, kvôli horúčavám, a metropola prísne obmedzuje aj automobilovú dopravu.



V Taliansku červený varovný kód zaviedlo 21 veľkých miest vrátane Ríma, Milána, Neapola, Benátok a Florencie. Nemocnice hlásia 10-percentný nárast prípadov úpalov. Mesto Ancona pre seniorov zaviedlo bezplatný vstup do múzeí a bazénov. Talianske odbory z niektorých priemyselných regiónov vyzvali na zákaz práce vonku počas najteplejších hodín dňa.



V Španielsku a Portugalsku varovanie pred vysokými teplotami vydali vo viacerých regiónoch, pričom nemocnice a lekárne hlásia nárast prípadov úpalov a popálenín. Nemecko hlási pokles hladiny Rýna, čo narušilo námornú dopravu a zvýšilo náklady na prepravu.



Horúčavy vyhnali nahor aj ceny elektriny, tie vo Francúzsku a Nemecku vzrástli o vyše 130 %. Francúzi museli dokonca odstaviť jadrovú elektráreň Golfech kvôli rastúcej teplote rieky Garonne, ktorá zaisťuje proces ochladzovania.



Vzrástlo tiež riziko požiarov. Nové lesné požiare už boli hlásené na Sicílii a na juhu Pyrenejskeho polostrova, vo francúzskom regióne Aude zhorelo 400 hektárov lesa, a v Turecku kvôli požiarom museli byť evakuované celé dediny.



RTBF upozornila, že vlna horúčav, ktorá sa šíri Európou, naznačuje potrebu koordinovaného postupu verejných orgánov, podnikov a občianskej spoločnosti, aby bolo možné lepšie čeliť tejto situácii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)