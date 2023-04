V. Mika: Žilinský a Prešovský kraj dosiahli rekordy v cestovnom ruchu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Napriek dosahom energetickej krízy sa cestovný ruch na Slovensku oživuje. Prichádzajú noví turisti z okolitých krajín, no aj domáca príjazdová turistika sa vracia na predpandemické čísla. Informoval o tom generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe.



"Máme čerstvé výsledky zimnej turistickej sezóny, ktoré nám dávajú spätnú väzbu, že naša práca má zmysel. Dva kraje, Žilinský a Prešovský, kde sú hlavné lyžiarske strediská, mali rekordy príjazdového cestovného ruchu. Žilinský dokonca prekonal aj roky 2019 a 2020, uviedol Mika. Dodal, že trend je, že k nám prichádzajú noví turisti, najmä z Česka, Nemecka, Rumunska či Pobaltia, pre nich sme prvé blízke malé veľhory.



Mika uviedol, že napriek ťažkým dosahom energetickej krízy sme dobrí v pomere cena/výkon. Poznamenal však, že je potrebné popracovať na "brandingu" Slovenska v zahraničí, v ktorom je podľa neho dlhodobý deficit. "Tá komunikácia má byť konzistentná a dlhodobá, to tu nebolo. Roky nám chýbala konzistentná komunikácia krajiny a tento investičný deficit musíme dobiehať," uviedol Mika.



"Sme prítomní na veľtrhoch, výstavách aj na vzdialených trhoch prezentujeme našu krajinu, robíme branding a, čo je veľmi dôležité, robíme to aj cez naše zahraničné zastúpenia, ktoré dané zahraničné trhy poznajú," uzavrel Mika na margo propagácie Slovenska v zahraničí.