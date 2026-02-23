< sekcia Ekonomika
Vnuk: EK musí rýchlo pripraviť návrhy odporúčaní v rámci agropolitiky
Vnuk spresnil, že diskusie pod vedením cyperského predsedníctva v Rade EÚ sa týkali spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 23. februára (TASR) - Slovensko a ďalšie krajiny Európskej únie (EÚ) tlačia na Európsku komisiu (EK), aby čo najskôr pripravila návrhy národných odporúčaní v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre rozpočtové obdobie 2028 - 2034. V pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli to naznačil štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk, informuje spravodajca TASR.
Vnuk spresnil, že diskusie pod vedením cyperského predsedníctva v Rade EÚ sa týkali spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ministri hovorili o príprave národných odporúčaní v rámci spoločnej agropolitiky, čo sa týka národných regionálnych partnerských plánov.
„Zhodli sme sa všetky členské štáty, že tieto odporúčania by mali mať nezáväzný charakter. Mala by tam byť určitá miera flexibility a mali by zohľadňovať aj národné priority alebo štruktúru poľnohospodárstva v jednotlivých štátoch,“ vysvetlil Vnuk.
Dodal, že krajiny tlačia na eurokomisiu, aby tieto návrhy prišli čo najskôr, pretože vlády potrebujú čas pripraviť národné plány partnerstva. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen prisľúbil, že prvé návrhy týchto odporúčaní budú známe v júli a definitívna verzia bude predložená vo štvrtom kvartáli tohto roku.
„Európska komisia už začala diskusie s členskými štátmi k tejto problematike a veríme, že tieto termíny sa dodržia. Ak nebudú, požiadame Komisiu, aby bolo prechodné obdobie, ktoré zabezpečí prípravu členských štátov na programové obdobie 2028 - 2034,“ povedal. Priznal, že ide o „ambiciózny“ časový plán a bude málo času pripraviť národné plány čo najrealistickejšie, aby boli implementovateľné v rámci agropolitiky po roku 2027.
Eurokomisia na rade ministrov predstavila správu z hodnotenia smernice o nekalých obchodných praktikách. Diskusie sa vedú o ochrane poľnohospodárov EÚ v rámci dodávateľského reťazca, pretože veľa tovarov sa predáva pod výrobné náklady, aby farmári mali stabilnú pozíciu, dobré podiely na zisku a nedoplácali na takéto praktiky.
Vnuk upozornil, že smernica prináša pozitíva, lebo skracuje lehoty na splatnosť faktúr, akurát je o nej slabé povedomie a tiež aj určitý „faktor strachu“, keď poľnohospodári sa niekedy boja podať sťažnosť, aby nečelili odvetným opatreniam.
Rada ministrov sa v pondelok zaoberala aj otázkou výmeny generálneho riaditeľa Agentúry OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). V roku 2027 prebehnú voľby a Vnuk upozornil, že EÚ sa chce pripraviť a vybrať silného kandidáta, pretože zástupca Európy už 50 rokov nebol generálnym riaditeľom FAO.
„Pre nás je to dôležitá inštitúcia z pohľadu globálnych výziev, ktoré teraz zažívame. Stále veľa ľudí na svete hladuje a čelíme klimatickej zmene. Je potrebné mať spoločného kandidáta v rámci EÚ,“ zdôraznil.
Slovensko na rokovaniach podporilo iniciatívu rumunskej delegácie, ktorá žiada EK, aby zanalyzovala situáciu na trhu sektora ošípaných a tiež možnosť mimoriadnej pomoci pre sektor, ktorý zažíva veľké problémy. Tie sú spojené aj s africkým morom ošípaných, ktorý sa vyskytol v mnohých štátoch EÚ, ako aj so zavedením dovozných ciel na bravčové mäso zo strany Číny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Vnuk spresnil, že diskusie pod vedením cyperského predsedníctva v Rade EÚ sa týkali spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ministri hovorili o príprave národných odporúčaní v rámci spoločnej agropolitiky, čo sa týka národných regionálnych partnerských plánov.
„Zhodli sme sa všetky členské štáty, že tieto odporúčania by mali mať nezáväzný charakter. Mala by tam byť určitá miera flexibility a mali by zohľadňovať aj národné priority alebo štruktúru poľnohospodárstva v jednotlivých štátoch,“ vysvetlil Vnuk.
Dodal, že krajiny tlačia na eurokomisiu, aby tieto návrhy prišli čo najskôr, pretože vlády potrebujú čas pripraviť národné plány partnerstva. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen prisľúbil, že prvé návrhy týchto odporúčaní budú známe v júli a definitívna verzia bude predložená vo štvrtom kvartáli tohto roku.
„Európska komisia už začala diskusie s členskými štátmi k tejto problematike a veríme, že tieto termíny sa dodržia. Ak nebudú, požiadame Komisiu, aby bolo prechodné obdobie, ktoré zabezpečí prípravu členských štátov na programové obdobie 2028 - 2034,“ povedal. Priznal, že ide o „ambiciózny“ časový plán a bude málo času pripraviť národné plány čo najrealistickejšie, aby boli implementovateľné v rámci agropolitiky po roku 2027.
Eurokomisia na rade ministrov predstavila správu z hodnotenia smernice o nekalých obchodných praktikách. Diskusie sa vedú o ochrane poľnohospodárov EÚ v rámci dodávateľského reťazca, pretože veľa tovarov sa predáva pod výrobné náklady, aby farmári mali stabilnú pozíciu, dobré podiely na zisku a nedoplácali na takéto praktiky.
Vnuk upozornil, že smernica prináša pozitíva, lebo skracuje lehoty na splatnosť faktúr, akurát je o nej slabé povedomie a tiež aj určitý „faktor strachu“, keď poľnohospodári sa niekedy boja podať sťažnosť, aby nečelili odvetným opatreniam.
Rada ministrov sa v pondelok zaoberala aj otázkou výmeny generálneho riaditeľa Agentúry OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). V roku 2027 prebehnú voľby a Vnuk upozornil, že EÚ sa chce pripraviť a vybrať silného kandidáta, pretože zástupca Európy už 50 rokov nebol generálnym riaditeľom FAO.
„Pre nás je to dôležitá inštitúcia z pohľadu globálnych výziev, ktoré teraz zažívame. Stále veľa ľudí na svete hladuje a čelíme klimatickej zmene. Je potrebné mať spoločného kandidáta v rámci EÚ,“ zdôraznil.
Slovensko na rokovaniach podporilo iniciatívu rumunskej delegácie, ktorá žiada EK, aby zanalyzovala situáciu na trhu sektora ošípaných a tiež možnosť mimoriadnej pomoci pre sektor, ktorý zažíva veľké problémy. Tie sú spojené aj s africkým morom ošípaných, ktorý sa vyskytol v mnohých štátoch EÚ, ako aj so zavedením dovozných ciel na bravčové mäso zo strany Číny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)