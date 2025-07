Vnuk: Slovensko v Bruseli upozornilo na kvóty na dovoz agrokomodít

Brusel 14. júla (TASR) - Kvóty na dovoz agrokomodít z Ukrajiny boli dôležitou súčasťou pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli. Po skončení rokovaní to uviedol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk, informuje spravodajca TASR.



Vnuk upozornil, že hneď na úvod Dánsko ako krajina predsedajúca Rade EÚ prednieslo svoje priority v oblasti agrosektora na nasledujúcich šesť mesiacov. Tie sa týkajú posilnenia konkurencieschopnosti, približovania sa zelenej dohode, generačnej výmeny, podpory inovácií a zjednodušovania legislatívy pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesné hospodárstvo.







Hlavnou témou diskusií podľa neho bola situácia na trhu EÚ aj vzhľadom na ruskú vojnu na Ukrajine. Upozornil, že v tejto veci medzi členskými štátmi nevládne názorová zhoda, keď prihraničné štáty s Ukrajinou, ako je Slovensko, majú iný pohľad na obchodovanie s jej agrokomoditami ako vzdialenejšie štáty.



„Slovensko podobne ako iné krajiny spomenulo, že tie kvóty, ktoré boli dohodnuté s Ukrajinou na základe dohody o liberalizácii obchodu, sú iné ako komunikovala Európska komisia,“ uviedol Vnuk. Spresnil, že eurokomisia pôvodne avizovala zvýšenie kvót na ukrajinské agrokomodity o 20 - 25 %, pričom u niektorých tovarov sa to vyšplhalo na 300 až 400 %. „Sú to hlavne citlivé komodity ako med, cukor a vajcia,“ vysvetlil.



Aj preto Slovensko podporilo výzvu, aby sa kvóty pre ukrajinské agrokomodity vrátili do stavu spred vojny s Ruskom.



V rámci debát o dohode o liberalizácii s Kyjevom Rada ministrov hovorila aj o ochranných mechanizmoch pre členské štáty. Krajiny si musia podrobne preštudovať tieto mechanizmy, aby vedeli, čo treba najlepšie uplatňovať pre ochranu svojich záujmov pri obchodovaní s Ukrajinou.



Ďalšou žiadosťou členských krajín EÚ bolo, aby tovary dopestované na Ukrajine spĺňali náročné európske štandardy, lebo ukrajinskí farmári nemusia dodržiavať také prísne normy ako ich kolegovia v Únii. To vedie k zníženiu cien niektorých agrokomodít, čo ohrozuje konkurencieschopnosť európskych farmárov.



„Toto sme sa snažili vysvetliť Európskej komisii, aby na to dohliadala pri dohode, ktorá by mala byť schvaľovaná v septembri v Rade EÚ. Ešte je čas na niektoré rokovania,“ odkázal.



Agroministri sa podľa Vnuka venovali aj rokovaniam EÚ s USA v otázke ciel, lebo 30-percentné colné zaťaženie tak, ako to navrhol Donald Trump, by európskym farmárom spôsobilo veľké ťažkosti.



Vnuk pripomenul, že na Rade EÚ bola venovaná pozornosť aj iniciatíve Maďarska potom, ako minulý týždeň v Budapešti prebehol podpis deklarácie za účasti Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.



Ide o deklaráciu, ktorá eurokomisiu vyzýva, aby sa vrátila ku kvótam na dovoz ukrajinských agrokomodít do stavu spred vojny, aby existovali účinné ochranné mechanizmy a tiež kompenzačné fondy, ktoré vykryjú prípadné straty poľnohospodárom z prihraničných členských štátov, a aby ukrajinskí pestovatelia rešpektovali štandardy platné v EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)