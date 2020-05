Vnútorná spotreba v Taliansku by mohla klesnúť až o 84 miliárd eur

Rím 3. mája (TASR) - Talianske obchodné združenie Confcommercio počíta v tomto roku v dôsledku pandémie nového koronavírusu s výrazným poklesom vnútornej spotreby. Spotreba sa podľa jeho odhadu zníži o 8 %, čo zodpovedá hodnote 84 miliárd eur. Tri štvrtiny týchto strát pripadajú na módu, lietadlá, kultúru a voľný čas, turistický ruch a gastronómiu.



Združenie vo svojej štúdii vychádza z predpokladu, že situácia v Taliansku sa upokojí až začiatkom októbra. Confcommercio počíta pre oblasť hotelierstva so znížením tržieb o 48,5 % a gastronómie o 33,3 %. Pokles by mohol byť ešte väčší, ak sa situácia bude normalizovať pomalšie. "Takýto zásadný prepad v dopyte ohrozuje celé odvetvia hospodárstva," cituje zo štúdie agentúra APA.



V oblasti dopravy počíta združenie s poklesom tržieb o 21,9 %, z čoho suma 6,4 miliardy eur pripadá na výpadky v kúpe nových vozidiel. Zníženie v oblastiach kultúry, voľného času a vzdelania dosiahne zhruba 14 miliárd eur, kým sektor módy príde o 5,9 miliardy eur. Od poklesu tržieb bude uchránený iba potravinársky sektor, ktorý by mohol zaznamenať medziročné zvýšenie o 4,6 %.



Prezident Confcommercio Carlo Sangalli vyzval taliansku vládu, aby prijala rozsiahle opatrenia na podporu obchodu a spotreby. Dôležité sú pritom úvery bez byrokracie, ako aj daňové úľavy.