Vnútroblok na Kopaniciach v Prievidzi zrekonštruovali,pribudla i zeleň

Prievidza 23. marca (TASR) - Rekonštrukciu chodníkov i vybudovanie nových parkovacích miest zabezpečila samospráva Prievidze medzi bytovými domami na Ulici V. Benedikta a Ulici M. Gorkého na sídlisku Kopanice. Do revitalizácie priestoru investovala viac ako 140.000 eur, vo vnútrobloku pribudla i zeleň.



Viceprimátor Michal Dobiaš priblížil, že realizáciou investície samospráva reagovala na dlhoročnú požiadavku obyvateľov, ktorí bývajú v tejto časti mesta, a tamojšieho výboru volebného obvodu. "Projekt sa začal ešte veľmi dávno, bolo však potrebné venovať sa majetkovoprávnemu vyrovnaniu pozemkov, čo bolo komplikované," spomenul Dobiaš.



Obnovu vnútrobloku rozdelili do viacerých etáp. "V prvom rade to bola rekonštrukcia troch existujúcich prepojených chodníkov, chodníky majú šírku dva a 1,5 metra, kopírujú pôvodnú trasu a sú napojené na sieť existujúcich chodníkov. Ďalej tu vzniklo 16 nových parkovacích miest, sú z vegetačnej dlažby," konkretizovala primátorka Katarína Macháčková. V priestore podľa nej pribudla i náhradná výsadba.



"Výnimočnosťou v tejto lokalite je, že napriek tomu, že sme zabrali časť verejnej zelene na nové parkovacie miesta, viac zelene sme získali, pretože sme zrušili nevyužívaný, nelogicky postavený chodník vrátane schodiska," priblížil ďalej Dobiaš. Chodníky, ktoré prešli rekonštrukciou, sú po novom podľa neho zo zámkovej dlažby, čo umožní, aby dažďová voda plynulo odtekala do spodných vôd.



S prácami začala prievidzská spoločnosť Agricolo v novembri minulého roka, dokončila ich začiatkom marca. Celkové náklady na dielo sa pohybovali vo výške 143.278 eur.