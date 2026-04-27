Vnútroblok na sídlisku v Prievidzi prešiel obnovou za 700.000 eur
Stavbu rozdelila radnica na dva projekty, prvý zahŕňal revitalizáciu vnútrobloku, druhý revitalizáciu športovísk.
Autor TASR
Prievidza 27. apríla (TASR) - Vnútroblok na Ulici M. Mišíka na sídlisku Mládež v Prievidzi prešiel obnovou za takmer 700.000 eur. Modernizácia priestoru v širšom centre mesta priniesla nové hracie prvky i športoviská, oba projekty financovala samospráva z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Zmodernizovaný vnútroblok odovzdali do užívania v pondelok.
Stavbu rozdelila radnica na dva projekty, prvý zahŕňal revitalizáciu vnútrobloku, druhý revitalizáciu športovísk. „Cieľom revitalizácie vnútrobloku bolo pomocou krajinno-architektonického návrhu vytvoriť možnosti pre rekreáciu a športové aktivity, rovnako tak celková obnova zelene a jej funkčných a estetických kvalít,“ priblížila samospráva. Projekt podľa nej zahŕňal obnovu a úpravu spevnených plôch, revitalizáciu zelene, rekonštrukciu a realizáciu parkového mobiliáru, ako i nové detské ihrisko.
Druhý projekt riešil revitalizáciu existujúcej asfaltovej hernej plochy a jej blízkeho okolia na novú aktívnu športovú zónu, a to formou modernizácie športového a herného vybavenia vrátane bezpečnostných povrchov. Súčasťou obnovy boli i vodopriepustné mlatové plochy, asfaltové herné plochy a prístupové komunikácie z drenážnej dlažby.
Primátorka Katarína Macháčková spomenula, že projekty pripravovala samospráva niekoľko rokov, zabezpečiť musela i financovanie, ktoré bolo z európskych zdrojov, čím ušetrila i financie mesta. „Tento priestor sme sa snažili vytvoriť tak, aby bol atraktívny pre všetky generácie, od najmenších detí, cez juniorov, tínedžerov, dospelých i seniorov. Môžu využívať multifunkčné ihrisko, stoly na stolný tenis. Súčasťou priestoru je aj nový mobiliár či zeleň,“ priblížila.
Samospráva pripravuje na tento rok i rekonštrukcie vnútroblokov na sídliskách Kopanice a Píly. Obe modernizácie bude financovať z fondov Európskej únie.
