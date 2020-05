Vnútroštátne výletné a vyhliadkové lode môžu plávať od piatka

Bratislava 15. mája (TASR) – Prevádzkovatelia výletných a vyhliadkových lodí už majú povolené plaviť sa na slovenských vodných tokoch a plochách, a to od piatka. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Ústredný krízový štáb povolil ich plavbu aj s pasažiermi za dodržiavania hygienických opatrení," dodal Rudolf. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) očakáva, že to pomôže slovenskému cestovnému ruchu.



Povolenie platí aj pre malé plavidlá. Prevádzkovatelia komerčných lodí musia začiatok prevádzky oznámiť Útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy. Návštevníci na lodiach budú musieť mať ochranné rúška a povinná bude aj buď dezinfekcia rúk, alebo nosenie rukavíc.



Zároveň bude pre pendlerov premávať od 28. mája počas pracovných dní prievozná loď, takzvaná kompa na vodnej ceste Morava medzi obcami Záhorská Ves a Angern/March.



"Som veľmi rád, že vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii sme na ústrednom krízovom štábe vyrokovali povolenie pre naše výletné lode. Dúfam, že to ocenia prevádzkovatelia lodí aj návštevníci, ktorí po mesiacoch obmedzení môžu vyraziť na výlet loďou," uviedol Doležal.