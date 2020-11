Zamestnanci Alaska Foods pracujú menej

Vajkovce 6. novembra (TASR) – Menej hodín týždenne ako bežne pracujú v súčasnosti zamestnanci spoločnosti Alaska Foods vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie, dôvodom je koronakríza. Pre TASR to povedal Mohamad Al Ali, konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa hlavne výrobou krémami plnených kukuričných trubičiek.



„Prvú vlnu koronakrízy sme výrazne nepocítili, no potom to prišlo. Museli sme využiť aj štátny príspevok,“ povedal s tým, že pred koronakrízou pracovali v dvojzmennej prevádzke. „Potom bola jedna zmena mesiac doma, a takto sa striedali. Situácia sa zlepšila v auguste, keď sa opäť išlo na dve zmeny,“ uviedol s tým, že koronakríza sa odrazila aj na objeme ich výroby.



Situácia sa následne v septembri opätovne zhoršila. Podľa jeho slov k prepúšťaniu nedošlo. „Teraz sme v takom stave, že ideme akoby na 1,5 zmeny. Mali sme na výber buď znižovať stavy a pracovať s jednou väčšou zmenou alebo sa dohodnúť na znížení pracovného času a zostanú všetci. Zamestnanci pristúpili na toto riešenie,“ dodal.



Čo sa týka prvého kola celoplošného testovania na nový koronavírus, podľa neho boli pokyny a informácie pre zamestnávateľa nejasné, zmätočné a vznikali aj zákonné rozpory. Pôvodne sa na ňom nechceli zúčastniť asi piati pracovníci. „Dovolenky neprichádzali do úvahy. Napokon čerpá neplatené voľno jedna zamestnankyňa,“ povedal Al Ali.



Keďže podiel otestovaných ľudí s pozitívnym výsledkom testov v okrese Košice-okolie neprekročil stanovenú hranicu 0,7 %, druhé kolo celoplošného testovania sa v ňom počas víkendu neuskutoční.