Vo februári narástla nezamestnanosť len mierne, bola na úrovni 7,9 %

Bratislava 19. marca (TASR) - Vo februári tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,9 %. V porovnaní s januárom bol zaznamenaný nepatrný nárast o 0,09 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Medziročne narástla februárová miera nezamestnanosti o 2,85 p.b. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 216.495 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2614 osôb (o 1,22 %).



Ústredie zhodnotilo, že aj vo februári tak ostala situácia na trhu práce stabilná, a to napriek protipandemickým opatreniam.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola vo februári na úrovni 8,55 %. Medzimesačne vzrástla o 0,05 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 234.288 ľudí bez práce, čo je o 1449 osôb viac ako v januári 2021. Podľa doby evidencie je až 86.826 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje viac ako tretinu z celkového počtu nezamestnaných.



Prácu si vo februári našlo 10.335 nezamestnaných. Najviac ľudí si našlo prácu v oblasti priemyselnej výroby, v administratívnych službách, vo veľkoobchode a maloobchode. Celkovo bolo vo februári z evidencie vyradených 12.228 uchádzačov o zamestnanie, z toho šesť pre nespoluprácu a ďalších 1887 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov - starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.



Vo februári evidovali úrady práce 62.078 voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 18.406 (podiel 29,65 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 2702 (podiel 4,35 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov v mesiaci február bol na úrovni 27.426. Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28.655 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13.086 miest) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (7040 miest).



Ústredie zároveň dodalo, že vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí si našli prácu počas pandémie potvrdzuje, že projekt Prvej pomoci účinkuje dobre. Na udržanie zamestnanosti rezort práce vyplatil už od začiatku pandémie zhruba 1,18 miliardy eur. "S cieľom zrýchliť vyplácanie pomoci aktuálne prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny desiatky nových zamestnancov, ktorí sa špecializujú práve na procesy spojené so spracovaním žiadostí o príspevky. K dnešnému dňu posilnilo tímy úradov po celom Slovensku už 74 kolegov a plynulo prijímame ďalších," uzavrelo ústredie.