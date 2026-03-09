< sekcia Ekonomika
Vo februári zbankrotovalo v SR 492 ľudí, najviac v Košickom kraji
To v medzimesačnom porovnaní predstavuje nárast o 18,6 %.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Vo februári na Slovensku zbankrotovalo 492 dlžníkov, čo v medzimesačnom porovnaní predstavuje nárast o 18,6 %. V januári osobný bankrot postihol 415 ľudí. Medziročne ide o mierny pokles o 3,3 %, keďže vo februári minulého roka zbankrotovalo 509 dlžníkov. Vyplynulo to zo štatistík CRIF - Slovak Credit Bureau.
Z celkového počtu osobných bankrotov bolo 454 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 38 na majetok podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 484 dlžníkov, splátkový kalendár využilo osem ľudí.
Vyššie zastúpenie medzi zbankrotovanými mali muži, ktorých bolo 357, teda 72,6 % z celkového počtu. Žien zbankrotovalo 135. Najviac dlžníkov bolo vo vekovej skupine od 30 do 39 rokov, spolu 144, čo predstavuje 29,3 %.
Najviac osobných bankrotov zaznamenali v Košickom kraji, kde zbankrotovalo 105 ľudí. Nasledovali Prešovský kraj s 93 a Nitriansky kraj so 72 dlžníkmi. Najmenej bankrotov evidovali v Bratislavskom kraji, a to osem.
„Toto nízke číslo môže naznačovať, že stále ešte pretrvávajú určité technické problémy so štátnym systémom REPLIK, hoci väčšina už bola odstránená,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Ľudia bez domova tvorili 17,2 % z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 83. Medzi zbankrotovanými bolo aj päť manželských párov a desať ľudí s rodinnými väzbami.
Vo februári súdy zároveň zrušili 601 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z toho 544 konkurzov zrušili pre nedostatok majetku a 57 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Pre nepoctivý zámer boli vo februári zrušené aj tri oddlženia. Do Registra diskvalifikácií pribudli z rovnakého dôvodu dvaja dlžníci.
