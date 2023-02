Vo Fiľakove uložili základný kameň novej výrobnej haly

Fiľakovo 7. februára (TASR) - Vo Fiľakove v utorok slávnostne odštartoval projekt revitalizácie priemyselného areálu bývalého Kovosmaltu, v rámci ktorého v jeho najstaršej časti pribudne nová výrobná hala pre ľahký priemysel. Pod základný kameň stavby umiestnili aj časovú kapsulu s historickými fotografiami či vizualizáciou projektu.



Nová výrobná hala vo Fiľakove má mať rozlohu približne 1000 štvorcových metrov, projekt počíta i s potrebným zázemím vrátane novej prístupovej komunikácie. "Očakávame, že prioritne sa tam bude dať vytvoriť minimálne 30 pracovných miest s možnosťou rozšírenia o ďalších 30. Je to hala predovšetkým pre ľahký priemysel, nachystané je to pre kovospracujúci alebo drevospracujúci priemysel," priblížil primátor mesta Attila Agócs.



Projekt revitalizácie priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu je podľa samosprávy pripravený tak, že novú výrobnú halu bude možné rozšíriť o ďalšie výrobné priestory. Vybudovanie infraštruktúry má tiež v budúcnosti uľahčiť prípadnú obnovu ďalších častí areálu, z ktorého veľká časť je dnes vo vlastníctve mesta. Výstavba haly má byť ukončená do konca septembra, samospráva aktuálne hľadá investora, ktorý by v nových priestoroch prevádzkoval výrobu.



Pod základný kameň budúcej výrobnej haly počas slávnostného začatia projektu umiestnili aj časovú kapsulu. Tá obsahuje historické fotografie priemyselného areálu, vizualizáciu projektu či list s aktuálnymi informáciami o Fiľakove. "Nadväzujeme na historické počiny našich predkov, keď mestskí poslanci v roku 1903 začali takto hľadať investora ešte na zelenú lúku," dodal Agócs.



Na projekt revitalizácie priemyselného areálu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Ďalších vyše 1,1 milióna eur bude samospráva financovať z úverových zdrojov. Pôvodný projekt sa v dôsledku rastu cien stavebných materiálov predražil, zámer muselo preto mesto okresať. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



"Župa sa do toho vložila v momente, keď sa primátor rozhodoval, či tento projekt neukončí. Bolo to v čase, keď dramaticky narástli ceny vstupných materiálov, v čase, keď dostal odpoveď, že štát nevie pomôcť zareagovať na zvyšovanie týchto nákladov," priblížil predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že nová priemyselná hala znamená lepšiu budúcnosť pre mesto i región.