Vo Fiľakove uzavrú železničné priecestie
Obchádzková trasa bude viesť cez Pršu, úplná uzávera ovplyvní obyvateľov Fiľakova i viacerých okolitých obcí.
Autor TASR
Fiľakovo 19. augusta (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec na vyše týždňa uzavrú železničné priecestie, dôvodom je jeho komplexná rekonštrukcia. Obchádzková trasa bude viesť cez Pršu, úplná uzávera ovplyvní obyvateľov Fiľakova i viacerých okolitých obcí. Obmedzenie potrvá od stredy (20. 8.) do 28. augusta.
Dôvodom úplnej uzávery železničného priecestia, ktoré sa nachádza pri malej fiľakovskej železničnej stanici, sú práce na jeho komplexnej rekonštrukcii. Tá bude spočívať vo výmene konštrukcie priecestia, koľajového roštu aj konštrukcie železničného spodku, a to do hĺbky až 1,5 metra.
„Zároveň bude zriadené nové odvodnenie železničného priecestia, povrchové aj podzemné, a dôjde k výstavbe nových podzemných vedení a aj novej signalizácie. Vzhľadom na rozsah a charakter prác nie je možné vykonávať práce po častiach,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.
Uzatvorené priecestie budú vozidlá musieť obchádzať cez obec Prša, obchádzka má dĺžku vyše desať kilometrov. Peší budú môcť ponad výkopové práce prechádzať dočasným mostíkom.
Úplná uzávera železničného priecestia podľa fiľakovskej samosprávy výrazne ovplyvní život obyvateľov mesta i okolitých obcí. Priecestie je jedinou priamou spojnicou severovýchodnej časti mesta so zvyškom Fiľakova a je mimoriadne frekventované.
„Za priecestím žije približne 270 obyvateľov, ktorí denne dochádzajú do mesta za prácou, lekármi či do obchodov. Rovnako ako obyvatelia priľahlých obcí, ako sú Šávoľ, Šíd, Čamovce a ďalšie. Zároveň sa v časti mesta za priecestím nachádza priemyselná zóna, do ktorej z mesta i okolitých obcí dochádzajú za prácou tisícky ľudí,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová s tým, že uzávera môže komplikovať aj zásahy záchranných zložiek.
ŽSR i samospráva žiadajú verejnosť a vodičov o pochopenie a trpezlivosť počas trvania uzávery. „Rozumieme argumentácii ŽSR o nevyhnutnosti úplnej uzávery, ktorá síce náramne skomplikuje život mesta, ale v konečnom dôsledku prispeje k dokončeniu rekonštrukcie železničnej trate, ktorá je pre mesto veľmi dôležitá,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
