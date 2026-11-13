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Vo finále súťaže startupov zvíťazil český návrh bezdrôtového napájania
Do finále postúpilo 19 tímov, z toho desať v rámci hlavnej súťaže, šesť v oblasti zdravotníctva a tri v programe životného prostredia a udržateľnosti.
Autor TASR
Žilina/Bratislava 13. novembra (TASR) - Vo finále startupovej súťaže v Žiline zvíťazila česká firma Celestia Energy, ktorá prezentovala bezdrôtové napájanie založené na laseri. V súťaži tak porazila 164 startupov z 39 krajín a získala grant 20.000 eur. V piatok o tom informovalo inovačné centrum Žilinského kraja Inovia, ktoré spolu s Moravskoslezským inovačným centrom (MSIC) založilo platformu CEE Startup Network, pod ktorú patrí aj súťaž CEE Startup Voucher.
„Dobré nápady vznikajú aj v regiónoch, ich zakladatelia však majú ďalej k investorom aj prvým zákazníkom. Preto sme s MSIC vybudovali cezhraničný vstupný bod pre startupy mimo veľkých centier. Keď sa prihlási 164 tímov z 39 krajín, je to jasný signál, že talent vie prísť aj do Žiliny,“ povedal Vlastimil Kocián, riaditeľ Inovia a spoluzakladateľ CEE Startup Network.
Do finále postúpilo 19 tímov, z toho desať v rámci hlavnej súťaže, šesť v oblasti zdravotníctva a tri v programe životného prostredia a udržateľnosti. Medzi prihlásenými projektmi prevládala umelá inteligencia a strojové učenie (83 projektov) a automatizácia (65 projektov). O víťazoch rozhodovala medzinárodná porota zložená z investorov a expertov.
Súčasťou podujatia, na ktorom sa zúčastnilo takmer 400 ľudí zo Slovenska aj zahraničia, boli aj workshopy a prednášky. Technologický investor Christian Kumar, zakladateľ MedTech Makers Lab, hovoril o podpore startupov vo Veľkej Británii a vo východnej Európe. Skúsenosť startupu, ktorý si súťažou už prešiel, priniesol Matej Daniel, výkonný riaditeľ firmy SensomediX a víťaz minulého ročníka.
„Dobré nápady vznikajú aj v regiónoch, ich zakladatelia však majú ďalej k investorom aj prvým zákazníkom. Preto sme s MSIC vybudovali cezhraničný vstupný bod pre startupy mimo veľkých centier. Keď sa prihlási 164 tímov z 39 krajín, je to jasný signál, že talent vie prísť aj do Žiliny,“ povedal Vlastimil Kocián, riaditeľ Inovia a spoluzakladateľ CEE Startup Network.
Do finále postúpilo 19 tímov, z toho desať v rámci hlavnej súťaže, šesť v oblasti zdravotníctva a tri v programe životného prostredia a udržateľnosti. Medzi prihlásenými projektmi prevládala umelá inteligencia a strojové učenie (83 projektov) a automatizácia (65 projektov). O víťazoch rozhodovala medzinárodná porota zložená z investorov a expertov.
Súčasťou podujatia, na ktorom sa zúčastnilo takmer 400 ľudí zo Slovenska aj zahraničia, boli aj workshopy a prednášky. Technologický investor Christian Kumar, zakladateľ MedTech Makers Lab, hovoril o podpore startupov vo Veľkej Británii a vo východnej Európe. Skúsenosť startupu, ktorý si súťažou už prešiel, priniesol Matej Daniel, výkonný riaditeľ firmy SensomediX a víťaz minulého ročníka.