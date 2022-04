Vo fondoch politiky súdržnosti je do roku 2027 pre SR 12,6 mld. eur

Bratislava 6. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Cieľom materiálu je stanovenie stratégie a priorít SR pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,6 miliardy eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027," spresnilo MIRRI v predkladacej správe.



Investície budú podľa návrhu smerované do oblastí podpory v rámci cieľov politiky súdržnosti, a to Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, Zelenšia Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, Európa bližšie k občanom a do špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu.



Hlavnými východiskami pri vypracovaní materiálu boli právne predpisy EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021 až 2027, pozičný dokument Európskej komisie (EK) - Správa o Slovensku 2019, v ktorom EK odporučila oblasti, na ktoré sa má SR zamerať a ktoré priority môže financovať z fondov EÚ.



Materiál bol 12. mája 2021 neformálne doručený EK, ktorá predložila svoje pripomienky 23. júna 2021. V roku 2021 sa uskutočnilo viac ako 200 pracovných stretnutí s jednotlivými rezortnými koordinátormi zodpovednými za proces prípravy materiálu, zástupcami sociálnoekonomických partnerov a zástupcami EK. Výstupy zo stretnutí boli zapracované do materiálu, ktorý bol 10. decembra 2021 zaslaný EK na ďalšie posúdenie, tzv. Interservice consultations, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrovali jednotlivé generálne sekretariáty.



Materiál bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania od 24. februára do 10. marca 2022. Pripomienkujúce subjekty uplatnili v rámci pripomienkového konania 426 pripomienok, z toho 278 zásadných. Materiál bol predložený na rokovanie vlády s rozpormi.