Vo Francúzsku budú musieť roztaviť 27 miliónov chybných euromincí

Paríž 14. januára (TASR) - Francúzska mincovňa La Monnaie de Paris bude pravdepodobne musieť roztaviť 27 miliónov predčasne vyrobených mincí v hodnote 10, 20 a 50 centov. Mince s novým francúzskym dizajnom sa mali dostať do obehu od januára tohto roku, informoval v piatok (12. 1.) denník Les Echos s odvolaním sa na informácie z podniku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Francúzske úrady síce dali novému dali dizajnu zelenú, chýbalo však potrebné schválenie zo strany Európskej komisie (EK). S výrobou mincí sa začalo v predstihu, aby ich bolo možné predstaviť počas návštevy ministra financií Bruna Le Maireho, ktorý mal mincovňu navštíviť začiatkom decembra.



Štyri dni po začatí výroby mincí Brusel návrh zamietol. Námietkou bolo, že hviezdy európskej vlajky nie sú na minciach dostatočne jasne rozpoznateľné. Minister potom zrušil návštevu a štátna mincovňa následne rýchlo predložila Únii nový návrh. Ten bol schválený koncom decembra, čo podľa zdrojov blízkych mincovni znamená, že výroba správnych mincí v súčasnosti stále prebieha.



Nevhodné mince by sa teraz mali recyklovať a finančná škoda by mohla dosiahnuť 700.000 až 1,2 milióna eur.