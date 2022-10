Vo Francúzsku pre šetrenie odstavia teplú vodu vo verejných budovách

Paríž 5. októbra (TASR) – Vo Francúzsku v rámci opatrení, ktorých cieľom je šetriť energiami, odstavia na toaletách vo verejných budovách teplú vodu a obce budú musieť znížiť teplotu v plavárňach o jeden stupeň Celzia. V stredu o tom informovalo francúzske ministerstvo energetiky. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Francúzska vláda vo štvrtok predstaví opatrenia na šetrenie energie pre jednotlivé sektory. Priemysel, domácnosti a samosprávy by mali znížiť svoju spotrebu energie o desať percent. Vláda sa tak chce vyhnúť prípadným výpadkom dodávok elektriny či plynu počas zimných mesiacov spôsobeným zastavením dodávok plynu z Ruska a stúpajúcimi cenami energií.



Denník Le Parisien napísal, že len náklady na teplú vodu v administratívnych budovách tvoria desať percent z celkových výdavkov francúzskeho štátu, ktorý zamestnáva viac ako päť miliónov ľudí.



"Vláda požiada zamestnancov verejného sektora, aby na pracovné cesty v trvaní do štyroch hodín využívali radšej vlaky, než lietadlá," uviedol vládny predstaviteľ pre agentúru Reuters.



Francúzske ministerstvo dopravy súčasnosti pracuje na pláne finančných výhod pre tých, ktorí na cestu do práce využívajú zdieľanú jazdu autom.



Vláda tiež spustí komunikačnú kampaň, ktorá bude vyzývať občanov, aby šetrili energiou vo všetkých oblastiach každodenného života.



Opatrenia na zníženie spotreby energie prijímajú jednotlivé samosprávy aj v iných častiach Francúzska. V Paríži skrátili dobu osvetlenia Eiffelovej veže, múzea Louvre, zámku Versailles či obchodov na ulici Champs-Élysées, v meste Lille zasa zhasli nočné osvetlenie verejných budov s výnimkou hlavného námestia a opery. Viacero miest obmedzilo aj vykurovanie v budovách.



Po výzve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na "energetickú triezvosť" v súvislosti s dôsledkami vojny na Ukrajine sa zavedenie podobných opatrení očakáva v ďalších francúzskych mestách a obciach.