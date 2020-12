Vo Francúzsku vzniklo 4735 pracovných miest vo finančníctve pre brexit

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzsko je najčastejšou voľbou firiem z britského finančného sektora, ktoré pre brexit presúvajú časť pracovných miest do Európskej únie (EÚ). Uviedla to vo štvrtok francúzska lobistická skupina Paris Europlace.



Podľa jej odhadu vo Francúzsku vzniklo 4735 nových pracovných miest vo finančníctve od referenda o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ v roku 2016.



Mnohé európske hlavné mestá sa snažia prilákať firmy z Londýna, ako sú banky, správcovia aktív a ďalšie spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby.



Paris Europlace uviedol tiež, že Francúzsko si zvolili za svoje nové európske sídlo veľké zahraničné banky, ako sú americká JPMorgan či japonská Nomura. Ale aj francúzske banky BNP Paribas a Société Générale, ktoré mali veľké prevádzky v Británii, presunuli svoje tímy do domácich centrál.



Celkovo firmy vrátane tých, ktoré nepôsobia vo finančníctve, ale v odvetviach, ako zdravotníctvo alebo automobilový sektor, podľa odhadu Paris Europlace pre brexit vytvorili vo Francúzsku 9516 nových pracovných miest.



Odhady strát v Británii sa však líšia. Poradenská spoločnosť EY v októbri uviedla, že do EÚ už odišlo viac ako 7500 pracovných miest vo finančníctve a aktíva v hodnote 1 bilióna libier (1,11 bilióna eur). Ale aj tento počet pracovných miest je stále iba zlomkom tých, ktoré zostávajú v Londýne. A zaostáva i za odhadmi tesne po hlasovaní o brexite, ktoré počítali s masovejším sťahovaním sa pracovníkov na kontinent, pričom niektoré predpokladali, že za Lamanšský prieliv sa presunú desaťtisíce pracovných miest.



(1 EUR = 0,90000 GBP)