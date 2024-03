Vo Švajčiarsku sa uskutoční referendum o zvýšení dôchodkov

Ženeva 2. marca (TASR) - Vo Švajčiarsku sa v nedeľu (3. 2.) uskutoční referendum, v ktorom budú obyvatelia hlasovať o zvýšení dôchodkov. Iniciatíva s názvom "Lepší život na dôchodku" vyzýva na každoročné vyplácanie 13-mesačného dôchodku podľa vzoru 13. platu navyše, ktorý dostáva v krajine mnoho zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Švajčiarske odborové zväzy predložili návrh na pridanie dodatočnej mesačnej platby s cieľom pomôcť dôchodcom udržať krok s rastúcimi nákladmi v bohatej alpskej krajine. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina švajčiarskych voličov túto iniciatívu podporuje, hoci sa zdá, že náskok jej zástancov sa zmenšuje.



V prípade úspešného výsledku by sa dôchodky vo Švajčiarsku mohli zvýšiť na 2450 švajčiarskych frankov (2573,53 eura) pre jednotlivcov a 3675 frankov pre manželské páry. Môže to vyznieť ako veľa, predkladatelia iniciatívy však oponujú, že v krajine, ktorá sa neustále zaraďuje medzi najdrahšie na svete, nejde o príliš vysoké sumy. Napríklad nájomné za bežný dvojizbový byt vo švajčiarskych mestách dosahuje najmenej 3000 CHF a káva stojí viac ako päť CHF.



Nastala kríza kúpnej sily a dôchodcom sa znižuje životná úroveň, uviedol Pierre-Yves Maillard, šéf Švajčiarskej odborovej federácie (SGB). Iniciatívu okrem odborov podporujú ľavicové politické strany, zatiaľ čo pravicový a centristický tábor ju ostro odmieta a oficiálne sa proti nej vymedzujú aj švajčiarska vláda a parlament. Vláda uviedla, že opatrenie by stálo viac ako štyri miliardy CHF ročne a varovala, že by si vyžiadalo zvýšenie daní a mohlo by ohroziť finančnú stabilitu systému sociálneho zabezpečenia.



V najnovšom prieskume pre verejnoprávnu televíziu SSR sa 53 % respondentov vyslovilo za iniciatívu a 43 % bolo proti. Pre porovnanie, v podobnom prieskume spred necelého mesiaca ju podporilo 61 % opýtaných.



Švajčiarsky systém priamej demokracie sa v nedeľu bude zaoberať aj výzvou mládežníckej organizácie pravicovej Liberálnej strany, ktorá požaduje, aby sa vek odchodu do dôchodku počas nasledujúcich desiatich rokov postupne zvýšil zo 65 na 66 rokov. Tejto iniciatíve sa neprikladajú veľké šance na úspech. Najnovšie prieskumy ukazujú, že len 35 % voličov je za takýto krok, zatiaľ čo 63 % je proti.



(1 EUR = 0,952 CHF)