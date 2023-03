Vo Švajčiarsku súdia štyroch zamestnancov bývalej pobočky Gazprombank

Zürich 8. marca (TASR) - Štyria bývalí bankári už zatvorenej švajčiarskej pobočky ruskej banky Gazprombank sa v stredu postavili pred súd. Čelia obvineniam, že riadne nekontrolovali účty otvorené na meno ruského violončelistu Sergeja Roldugina, ktorý má dlhoročné väzby na prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Okresný súd v Zürichu vychádza z informácií o tajných finančných tokoch odhalených pri úniku tzv. Panama Papers v roku 2016, do ktorých bol zapletený hudobník a Putinov priateľ z detstva Roldugin. Trvalo roky, kým prokurátori rozplietli sieť peňažných tokov a dostali prípad pred súd.



Súdny proces otvára vzácne okno do obvinení z Panama Papers, podľa ktorých člen Putinovho okruhu priateľov pomohol dostať miliónové čiastky do zahraničia, a že zamestnanci vo finančnom sektore možno zatvárali oči pred takýmito tokmi. Putin obvinenia poprel.



Predtým i potom, čo Putin nariadil inváziu ruských ozbrojených síl na Ukrajinu, západné štáty uvalili sankcie na oligarchov a ďalších ľudí s úzkymi väzbami na jeho vládu, vrátane Roldugina. Ministerstvo financií USA označilo Roldugina za "súčasť systému, ktorý spravuje zahraničný majetok prezidenta Putina".



Bývalí zamestnanci Gazprombank, traja narodení v Rusku a jeden vo Švajčiarsku, ktorí podľa švajčiarskych zákonov nemôžu byť menovaní, sú obvinení, že dostatočne nepreverili, či Roldugin, klient banky v rokoch 2014 až 2016, skutočne vlastnil aktíva na účtoch v banke.



V dokumentoch, ktoré boli vyplnené pri otvorení účtov, sa uvádzali očakávané transakcie vo výške 11,5 milióna švajčiarskych frankov (11,58 milióna eur). Obžaloba neuvádza, koľko z toho mohlo prísť do banky.



Podľa obžaloby je verejne známe, že Putin má oficiálne príjem niečo vyše 100.000 CHF, takže nie je miliardárom, ale v skutočnosti má obrovské aktíva, ktoré spravujú jemu blízki ľudia.



V dokumentoch banky je uvedený Rolduginov príjem vo výške 1 milióna CHF ročne a aktíva v hodnote 10 miliónov CHF. Jeho povolanie hudobníka pritom naznačuje, že peňažné toky neboli "v žiadnom prípade hodnoverné ako Rolduginov vlastný majetok". Spôsob, akým boli účty štruktúrované, naznačoval, že bol používaný ako "biely kôň".



New York Times v článku z roku 2014 cituje Roldugina, ktorý povedal, že nemá milióny. Bol pritom zaregistrovaný ako skutočný vlastník na účtoch dvoch spoločností, jednej so sídlom v Paname a druhej na Cypre.



Kremeľ sa v stredu k procesu so štyrmi bývalými bankármi nevyjadril. Švajčiarska prokuratúra žiada pre obžalovaných podmienečný trest odňatia slobody na sedem mesiacov.



Švajčiarsko sa už roky snaží očistiť svoju reputáciu a zbaviť sa nálepky tajného útočišťa pre miliardy nezákonne získaných alebo vypraných peňazí. A to aj prostredníctvom legislatívy, ktorá od bankárov vyžaduje, aby kontrolovali pôvod finančných prostriedkov spojených s "politicky exponovanými osobami".



Švajčiarska pobočka Gazprombank v októbri 2022 oznámila, že po konzultáciách so švajčiarskym regulačným úradom pre finančný trh FINMA zastavuje svoju činnosť.



(1 EUR = 0,9931 CHF