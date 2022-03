Vo Švajčiarsku uviazol približne tucet ruských lietadiel

Zürich 9. marca (TASR) - Približne tucet ruských lietadiel uviazol na švajčiarskych letiskách po tom, ako im mnohé európske štáty v rámci sankcií za inváziu ruskej armády na Ukrajinu uzavreli svoj vzdušný priestor. Uviedol to v stredu hovorca švajčiarskeho úradu pre civilné letectvo.



Týka sa to súkromných lietadiel aj lietadla ruskej spoločnosti Aeroflot. Jedno z lietadiel údajne patrí majiteľovi futbalového klubu Chelsea Romanovi Abramovičovi a koncom februára priletelo do Bazileja z Londýna. Majiteľom ďalšieho je vraj miliardár Viktor Vekselberg.



Švajčiarsko zaviedlo proti Rusku podobné sankcie ako Európska únia a 28. februára uzavrelo svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá a letecké spoločnosti.



Západ sa po invázii na Ukrajinu v rámci tlaku na Moskvu sústredil na superbohatých ruských oligarchov pre ich prepojenia na Kremeľ.