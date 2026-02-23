< sekcia Ekonomika
Vo Švajčiarsku zmrazili venezuelské aktíva za vyše 751 miliónov eur
Autor TASR
Ženeva 23. februára (TASR) - Vo Švajčiarsku bolo zmrazených viac ako 751 miliónov eur venezuelských aktív. V pondelok to pre agentúru AFP potvrdilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, pričom po prvýkrát zverejnilo konkrétnu sumu, píše TASR.
„K dnešnému dňu švajčiarski finanční sprostredkovatelia nahlásili, že v súvislosti s týmto nariadením bolo zmrazených celkovo 687 miliónov švajčiarskych frankov,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Rozdelenie tejto sumy podľa konkrétnych vlastníkov neposkytlo.
Ide o preventívne opatrenie, aby sa zabránilo odtoku týchto zdrojov z krajiny na základe Federálneho zákona o zmrazení a reštitúcii nelegálne nadobudnutých aktív cudzincov (FIAA). Má trvať najmenej štyri roky.
Ak sa neskôr preukáže, že tieto aktíva boli získané nelegálne, môžu byť využité v prospech venezuelského ľudu.
