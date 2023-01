Kiruna 15. januára (TASR) - Vo Švédsku sa našlo najväčšie európske ložisko prvkov vzácnych zemín. Ťažba, ktorá by Európe pomohla znížiť jej závislosť od dovozu týchto strategicky dôležitých surovín, sa však spustí najskôr o 10 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Švédska ťažobná spoločnosť LKAB vo štvrtok (12. 1.) oznámila, že na severe krajiny v blízkosti Kiruny našla viac ako milión ton oxidov vzácnych zemín. Ide o najväčšie známe ložiská tohto druhu v Európe, ktoré by sa mohli stať základom pre produkciu dôležitých surovín potrebných pri prechode na zelenú ekonomiku, uviedol šéf LKAB Jan Moström.



Podľa Moströma je ťažké odhadnúť, aké veľké sú tieto ložiská v porovnaní s tými mimo Európy. Veľká časť ťažby sa totiž realizuje v Číne a nie je jasné, aké veľké sú tieto ložiská, uviedol na tlačovej konferencii v Kirune. Dodal však, že ložisko vo Švédsku je veľké aj podľa medzinárodných štandardov.



Podľa LKAB je cesta k prípadnej ťažbe kovov vzácnych zemín ešte dlhá. Najprv musí podať žiadosti o povolenie na ťažbu, čo chce urobiť ešte do konca tohto roka. Získanie všetkých potrebných povolení v tomto odvetví trvá relatívne dlho a firma odhaduje, že ťažba sa nezačne skôr než o 10 až 15 rokov.



Podobné ťažobné projekty by mali dostať väčšiu podporu aj zo strany Európskej únie. Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej na jar tohto roka navrhne opatrenia na posilnenie strategickej autonómie Európy v oblasti kritických surovín. Jedným z argumentov je aj to, že bez takejto autonómie nie je možná zelená ani digitálna transformácia.