Vo Svite pokračujú práce na revitalizácii vnútroblokov i obnove škôlky

Svit 13. mája (TASR) - Vo Svite pod Tatrami pokračujú stavebné práce na dvoch projektoch, informovala samospráva na svojej stránke po tohtotýždňovom kontrolnom dni. Ide o projekty rekonštrukcie Materskej školy na Mierovej ulici, kde realizáciu komplikuje kanalizácia a tiež revitalizácie vnútroblokov sídlisk Kpt. Nálepku a Jilemnického.



V prvom prípade je už prípojka zo strany mesta odovzdaná, na strane zhotoviteľa je už len to, ako si rozvrhne práce, a ako bude realizovať novú časť budovy. "K nepredvídateľným problémom, ktoré sa vyskytli, patrí kanalizačná časť v kuchyni a s tým súvisiaca kanalizácia vonku, ktorá je upchatá a treba ju diagnostikovať. Najbližšie dva týždne nás čaká vymurovanie nadzemnej prístavby starej budovy a zároveň novej časti, kde budú budovať základy a v pláne je ukončenie prípojky NN," priblížil Jaroslav Benko, ktorý zabezpečuje stavebný dozor.



Rozšírením a rekonštrukciou škôlky vzniknú tri nové triedy s celkovou kapacitou 67 detí, ktorá sa tak zvýši na 269 detí. Výška oprávnených výdavkov projektu je na úrovni viac ako 1,25 milióna eur, prevažnú väčšinu samospráva financuje vďaka dotácii z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Proces výstavby odštartoval vlani v septembri a potrvá 16 mesiacov. Súčasťou projektu je aj materiálne vybavenie zariadenia.



Aj na projekt revitalizácie vnútroblokov dvoch sídlisk získalo mesto nenávratný finančný príspevok z IROP. Práce tam pokračujú podľa harmonogramu. "Prešlo sa už na časť vnútroblokov Kpt. Nálepku. Na Jilemnického ulici sa začali osadzovať chodníkové obrubníky, následne sa bude robiť zámková dlažba a začne sa so samotnou revitalizáciou," uviedol Peter Basarík, ktorý zabezpečuje stavebný dozor v tomto projekte. Posledné dva týždne sa na Jilemnického ulici realizovali práce súvisiace s násypom z makadamov a začali ukladať aj chodníkové obrubníky, nasledovať bude zámková dlažba. Vo vnútroblokoch Kpt. Nálepku sa začali búrať pôvodné betónové chodníky. Zhotoviteľ stavby sa už pripravuje aj na realizáciu parkovacích plôch na ulici Kpt. Nálepku.



V tomto prípade sú náklady na úrovni 870.000 eur, revitalizácia sa dotkne územia 19.000 štvorcových metrov plôch, chodníkov a parkovísk a potrvá do konca tohto roku.