Vo väčšine podnikov Taurisu budú zamestnanci 8.5. čerpať dovolenku
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. mája (TASR) - Tauris Group bude k prevádzke počas 8. mája, ktorý na základe legislatívnych zmien síce ostáva štátnym sviatkom, no už nie je dňom pracovného pokoja, pristupovať kombinovaným spôsobom. Vo väčšine podnikov skupiny je naplánované hromadné čerpanie dovoleniek. Pre TASR to uviedla riaditeľka marketingu Tauris Group Iveta Štefánová.
„Toto rozhodnutie nám umožňuje efektívne riadiť výrobné kapacity v nadväznosti na logistické reťazce a dopyt trhu. Napriek celozávodnému voľnu zostávajú vybrané kľúčové pozície v našich výrobných závodoch a logistických centrách aktívne. Naši kolegovia na týchto pozíciách budú, samozrejme, odmenení v zmysle platnej legislatívy vrátane mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok,“ uviedla Štefánová.
Potravinársky holding Tauris Group je zložený zo štyroch výrobných závodov, a to v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a zo závodu Ryba Košice. Disponuje aj vlastnou celoslovenskou sieťou mäsiarskych predajní, celkovo zamestnáva približne 1500 ľudí.
Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na 8. máj, bol v rámci konsolidačných opatrení zrušený ako deň pracovného pokoja, ale zostal sviatkom a zamestnanci majú nárok na príplatok.
