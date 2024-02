Vo vedení letiska v Poprade došlo k zmenám, riaditeľom ostáva Pitoňák

Poprad 20. februára (TASR) - V spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a. s., nastávajú personálne zmeny v predstavenstve aj v dozornej rade. Rozhodlo o tom utorkové mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorej majoritným akcionárom je Ministerstvo dopravy (MD) SR. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informovala, že člen predstavenstva Patrik Františka nahradí vo funkcii predsedu predstavenstva Jána Pitoňáka. Ten bude naďalej pôsobiť vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti a zároveň aj ako výkonný riaditeľ.



"Zároveň bol z funkcie člena predstavenstva odvolaný Michal Račka a z funkcie predsedu a súčasne člena dozornej rady Jozef Beňo. Za nového predsedu dozornej rady zvolilo valné zhromaždenie súčasného člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti Michala Pavelu. Z funkcie člena dozornej rady MD SR odvolalo Lukáša Zozuláka a za nových členov dozornej rady zvolilo Mariána Vojtka a Martina Brincka," konkretizovala Poláčiková. Funkčné obdobie novozvolených členov predstavenstva a dozornej rady je v súlade so stanovami spoločnosti päťročné s účinnosťou od stredy 21. februára.



Štátny tajomník MD SR Igor Choma v tejto súvislosti podotkol, že popradské letisko je z pohľadu cestovného ruchu jedno z najdôležitejších na Slovensku. "Dbali sme na to, aby sa do vedenia spoločnosti dostali ľudia, ktorí letisko môžu posunúť dopredu. Rozhodnutie, ktoré sme prijali z pohľadu úpravy vedenia, dáva predpoklady, aby vznikol manažérsky prvok v spoločnosti a očakávame vylepšenie výsledkov letiska," uzavrel Choma.