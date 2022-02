Vo vedení veľkých spoločností je 25 % žien, je to viac než inde

Bratislava 7. februára (TASR) – Na Slovensku pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien, čo je viac ako inde vo svete. Vyplýva to z publikácie Women in the boardroom spoločnosti Deloitte Global a organizácie Klub 30 %. Správa mapuje situáciu v 72 krajinách. Celosvetovo zastávajú ženy iba 19,7 % miest v predstavenstvách a dozorných radách, čo v porovnaní s výsledkami z roku 2019 predstavuje nárast o 2,8 %.



"Týmto tempom by svet mohol očakávať rovnocenné zastúpenie oboch pohlaví vo vedení až v roku 2045. Prítomnosť väčšieho počtu žien však neznamená, že sa dostávajú na najvyššie vedúce funkcie – predsedníčok predstavenstva je pomerne málo (6,7 %) a žien vo funkcii generálnej riaditeľky je ešte menej (päť percent)," poznamenala spoločnosť.



Počet žien vo vedení firiem je pritom najvyšší práve v Európe (30,7 %), avšak finančných riaditeliek je najviac v Afrike (22,7 %), nasleduje Ázia (19,8 %) a Európa je z tohto pohľadu až na treťom mieste (15,8 %). Prieskum tiež ukázal, že globálne sú ženy vo vedení v priemere mladšie než ich mužské náprotivky.



Analýza tiež odhalila, že firmy, ktoré vedú ženy, majú výrazne vyváženejšie zastúpenie mužov a žien vo vedení než tie, ktoré vedú muži.



"Mať väčší počet žien vo vedení je veľmi prínosné, lebo vďaka diverzite sa ako spoločnosť môžeme posúvať vpred. Je však dobré dbať na to, aby v riadiacich funkciách boli rovnomerne zastúpené nielen obe pohlavia, ale aby sa pri výbere členov vedenia bral ohľad aj na rôznorodosť názorov, skúsenosti a podobne," poznamenala Ivana Lorencovičová zo spoločnosti Deloitte s tým, že rozmanité pohľady na svet a problémy môžu firmám priniesť množstvo benefitov.



Na Slovensku neexistujú žiadne kvóty pre ženy vo vedení. Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku sa v odporúčaniach týkajúcich sa zloženia riadiacich orgánov nezmieňuje o pohlaví, uvádza iba, že na výkon funkcie je potrebné mať primerané znalosti, zručnosti a kvalifikáciu. "Zo vzorky najväčších kótovaných spoločností vyplýva, že na Slovensku pôsobí v riadiacich orgánoch až 25 % žien," uzavrela spoločnosť.