< sekcia Ekonomika
Vo veku 100 rokov zomrel dlhoročný šéf Fedu Alan Greenspan
Počas svojich piatich funkčných období v rokoch 1987 až 2006 na čele federálneho rezervného systému riadil menovú politiku Spojených štátov za štyroch prezidentov.
Autor TASR
Washington 22. júna (TASR) - Alan Greenspan, dlhoročný šéf americkej centrálnej banky (Fed), zomrel vo veku 100 rokov. Vplyvný ekonóm, ktorý počas svojich piatich funkčných období v rokoch 1987 až 2006 na čele federálneho rezervného systému riadil menovú politiku Spojených štátov za štyroch prezidentov, zomrel v pondelok, citovala televízna stanica NBC Greenspanovu manželku Andreu Mitchellovú. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu orf.at.
Greenspan sa podieľal na formovaní moderného amerického kapitalizmu od posledných rokov studenej vojny až po začiatok digitálnej éry. Fed viedol počas jedného z najdlhších období hospodárskej expanzie v dejinách USA, ktoré trvalo od roku 1991 do roku 2001. Legendárny šéf centrálnej banky sa počas svojho dlhého pôsobenia vo funkcii vždy zámerne vyhýbal konkrétnym vyjadreniam. Do Fedu priniesol osobitý spôsob komunikácie, ktorá často pôsobila tajomne.
Greenspan priniesol „do rozhodovania o menovopolitických otázkach prísnu analytickú disciplínu“ a prispel k „vybudovaniu dôveryhodnosti, ktorá aj naďalej patrí medzi najdôležitejšie aktíva Federálneho rezervného systému“, uviedla americká centrálna banka v reakcii na správu o jeho úmrtí.
Greenspan sa podieľal na formovaní moderného amerického kapitalizmu od posledných rokov studenej vojny až po začiatok digitálnej éry. Fed viedol počas jedného z najdlhších období hospodárskej expanzie v dejinách USA, ktoré trvalo od roku 1991 do roku 2001. Legendárny šéf centrálnej banky sa počas svojho dlhého pôsobenia vo funkcii vždy zámerne vyhýbal konkrétnym vyjadreniam. Do Fedu priniesol osobitý spôsob komunikácie, ktorá často pôsobila tajomne.
Greenspan priniesol „do rozhodovania o menovopolitických otázkach prísnu analytickú disciplínu“ a prispel k „vybudovaniu dôveryhodnosti, ktorá aj naďalej patrí medzi najdôležitejšie aktíva Federálneho rezervného systému“, uviedla americká centrálna banka v reakcii na správu o jeho úmrtí.