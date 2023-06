Vo Veľkom Krtíši odhadujú, že kosiť jačmeň začnú koncom júna

Veľký Krtíš 16. júna (TASR) – Poľnohospodári z oblasti Veľkého Krtíša odhadujú, že v tomto roku začnú skúšobne kosiť jačmeň a repku koncom júna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Ako informovala, chladná jar a najmä chladný máj spôsobili, že sa v tomto roku oddiali začiatok žatvy na celom území Slovenska, nielen v regióne Veľkého Krtíša. "Žatva tak nebude až taká skorá, ako bola napríklad vlani, keď sa prvé kombajny rozbehli do polí už v polovici júna," objasnila. Podotkla, že napríklad v okrese Komárno začali vlani kosiť 16. júna.



Hovorkyňa potvrdila, že veľkokrtíšski poľnohospodári sledujú vývoj porastov po uplynulých daždivých dňoch. "Podľa doterajších informácií, tí pestovatelia, ktorí pestujú obilniny a repku, nezaznamenali výrazné škody spôsobené zrážkami," povedala. Spomenula, že dažde mierne spomalili ošetrovanie porastov, pretože do rozmočenej pôdy sa ťažkými strojmi nedá vstúpiť. "Porasty sa však zatiaľ vyvíjajú sľubne, rozhodujúce bude aj obdobie do skončenia žatvy," konštatovala. Počasie je podľa jej slov vždy obmedzujúci faktor pri pestovaní akejkoľvek úrody. "Poľnohospodári sa o úrode vyjadrujú najradšej až vtedy, keď je pozbieraná," zhrnula.



Pripomenula, že s obilninami v oblasti Veľkého Krtíša by nemal byť problém, iná situácia je však s pestovaním krmovín. "Tí poľnohospodári, ktorí ich nestihli pre dážď pokosiť, nie sú spokojní, pretože časť krmovín im chýba. Sú navlhnuté a musia čakať, kým preschnú," uzavrela. Aktuálna predpoveď počasia podľa Holéciovej naznačuje v piatok v oblasti Veľkého Krtíša ďalšie zrážky.