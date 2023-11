Vo Veľkom Šariši otvorili závod na výrobu modulárnych domov

Veľký Šariš 16. novembra (TASR) - Spoločnosť HOMErs otvorila vo štvrtok vo Veľkom Šariši závod na produkciu inovatívnych modulárnych domov na východnom Slovensku. V prvom kvartáli by tam malo pracovať viac ako 80 ľudí, ktorých postupne prijímajú.



Vytvorenie závodu vo Veľkom Šariši bolo podľa riaditeľa slovenskej produkcie Franka Müllera rozhodnutím, ktoré bolo náročné, ale nevyhnutné v dôsledku nepriaznivej bezpečnostnej situácie na Ukrajine.



"Naša firma sídli v blízkosti Kyjeva, avšak kvôli flexibilnejšiemu kontaktu s európskym trhom sme sa rozhodli otvoriť ešte jeden výrobný závod, a to na Slovensku. Infraštruktúra a diaľničný privádzač poskytnú potrebnú logistickú podporu a vybudovanie nových ciest do priemyselného parku uľahčí efektívne prevádzkovanie výroby," uviedol Müller.



Ako povedal, taktiež blízkosť k ukrajinským hraniciam umožní ľahký prístup k ich pôvodnému trhu a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi na Ukrajine.



Kľúčovým produktom spoločnosti HOMErs sú energeticky úsporné a rýchlo použiteľné modulárne domy. "Najprv sme začali stavať jednoduché domy pre rodiny v núdzi v okolí Kyjeva. Predstavovali rýchle riešenie pre vojnou postihnuté oblasti. To bol začiatok nášho príbehu. Neskôr sme sa pustili do dizajnu, projektovania terás a interiéru a vznikol z toho produkt zaujímavý nielen pre sociálnu oblasť, ale aj širokú verejnosť. Dnes registrujeme dopyty z celej Európy," povedal spoluzakladateľ a investor HOMErs Christopher Baxter.