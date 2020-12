Vo vianočnom a novoročnom období pribúdajú lety z Bratislavy

Bratislava 17. decembra (TASR) – Na vianočné sviatky sa vracajú Slováci zo zahraničia domov za blízkymi, alebo naopak, odlietajú za nimi do zahraničia. Vo vianočnom a novoročnom období, od 17. decembra do 10. januára 2021, tak leteckí dopravcovia pridali viaceré prílety na Letisko M. R. Štefánika. Počas tohto týždňa budú opäť spustené pravidelné prílety z Manchesteru, Dublinu, Kyjeva, Ľvova či Londýna a pribudnú aj lety do Hurghady. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Z dôvodu epidemickej situácie vo svete a obmedzeniam spojeným s cestovaním dopravcovia podľa Ševčíkovej zredukovali počas zimného letového poriadku počet letov aj destinácií, dočasne pozastavili prevádzku niektorých leteckých liniek, či posunuli spustenia letov na obdobie letného letového poriadku 2021.



V období od polovice novembra do polovice decembra mohli cestujúci využiť z alebo do Bratislavy len pravidelnú linku dopravcu Ryanair z alebo do Londýna-Stanstedu. Od 17. decembra do 10. januára však dopravca okrem letov z Londýna zabezpečí aj prílety z Manchesteru a Dublinu. Wizz Air zároveň plánuje od 18., respektíve 19. decembra realizovať sériu viacerých rotácií letov z alebo do Londýna-Lutonu, Kyjeva aj Ľvova, ktoré boli doposiaľ pozastavené.



Po viac ako deviatich mesiacoch môžu tiež cestujúci opäť využiť pravidelné lety leteckej spoločnosti Air Cairo do Hurghady v Egypte, ktoré sú plánované od 18. decembra 2020 do 26. marca 2021 s frekvenciou raz týždenne, každý piatok.



Hovorkyňa súčasne priblížila, že cestovné kancelárie majú naplánované pre dovolenkárov v tomto období lety z Bratislavy na exotické Maldivy, do Turecka, emirátu Ras al Khaimah, na Turks a Caicos aj do Egypta.