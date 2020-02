Vo Viedni rokuje technický výbor aliancie OPEC+

Viedeň 4. februára (TASR) - Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenec Rusko diskutujú vo Viedni o ďalšom znížení produkcie ropy. Dôvodom je epidémia koronavírusu v Číne. Ceny ropy klesli od vypuknutia epidémie v druhej najväčšej ekonomike sveta, ktorá je veľkým spotrebiteľom ropy.



OPEC organizuje v utorok a stredu (5. 2.) vo Viedni stretnutie tzv. spoločného technického výboru aliancie OPEC+. Tá okrem členov ropného kartelu zahŕňa aj Rusko a ďalších veľkých producentov ropy. Cieľom stretnutia je prediskutovať vplyv vírusu na ceny komodity a zvážiť, či je potrebné znížiť produkciu.



Technický výbor potom vydá odporúčania pre rokovania ministrov aliancie. To znamená, že prípadné rozhodnutie o znížení ťažby bude oznámené až po schôdzi ministrov energetiky OPEC+, ktorá je naplánovaná na marec, ale môže sa konať aj skôr „v závislosti od potrieb trhu a toho, ako sa bude vyvíjať situácia okolo vírusu“. Uviedol to hovorca irackého ministerstva ropného priemyslu Assam Džihád. Aj ruský minister energetiky Alexander Novák potvrdil že pôvodný termín ministerskej schôdze sa môže zmeniť. „Stretnutie máme mať v marci, ale v prípade potreby ho môžeme usporiadať aj skôr,“ povedal novinárom.



Nový koronavírus, ktorý od decembra minulého roka usmrtil v Číne vyše 400 ľudí a ďalších 20.000 je ním nakazených, sa rozšíril do viac ako 20 krajín.



Cena referenčnej americkej ropy WTI minulý mesiac klesla približne o 18 %.



Popredný vývozca ropy a líder OPEC Saudská Arábia tento týždeň uviedol, že vplyv vírusu na dopyt po rope je zatiaľ „extrémne obmedzený“ a jeho motorom sú „psychologické faktory“. Ak sa však vírus bude ďalej šíriť, môže výraznejšie zasiahnuť trh, domnieva sa Neil Wilson, hlavný analytik spoločnosti Markets.com v Londýne. Čím dlhšie bude vírus blokovať Čínu a čím dlhšie budú platiť cestovné obmedzenia na celom svete, tým väčší bude mať vplyv na trh s ropou, dodal.



Trinásťčlenný ropný kartel OPEC sa pravidelne stretáva s nečlenmi v spoločnej aliancii pod vedením Ruska, aby diskutovali o tom, ako ovplyvniť ceny ropy na trhu. OPEC a jeho spojenci sa vlani v decembri dohodli na predĺžení limitov na ťažbu, aby podporili rast cien ropy.