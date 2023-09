Vo Vinici pestujú hrach, kukuricu a špenát najmä pre mraziarne

Veľký Krtíš 22. septembra (TASR) - Vo Vinici v okrese Veľký Krtíš pestujú hrach, kukuricu a špenát najmä pre mraziarensky priemysel. Zemiaky vo veľkom množstve v tejto oblasti nepestujú. TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



V tomto roku očakávajú potravinári úrodu hrozna na celom Slovensku nižšiu o 40 percent oproti vlaňajšku. Čo sa týka kvality, prvé skoré aromatické odrody podľa hovorkyne naznačujú vysokú aromatickosť odrôd. "Redukcia spôsobená tlakom chorôb, ak vinohradník poškodené strapce zničil, naznačuje zas veľmi koncentrovanú surovinu," objasnila s tým, že ak by bola suchá a dlhá jeseň na vyzretie hrozna, kvalita vína by mohla byť výnimočná. Spresnila, že celkovo je zber hrozna posunutý o približne šesť dní neskôr, ako býva priemer. "Aj sezóna burčiaka sa začala 15. augusta iba veľmi pomaly, prvé väčšie zbery skorých odrôd sa začínali 17. až 21. augusta," podotkla. Za oblasť Veľkého Krtíša môže SPPK povedať, že kto z pestovateľov ustál výrazný tlak škodlivej choroby, tak môže očakávať sľubnú úrodu.



Dodáva, že oblasť okolo Veľkého Krtíša má veľmi dobré podmienky na pestovanie ovocia. "Momentálne však v tejto časti Slovenska nemáme veľkých pestovateľov. V tejto lokalite pestujú ovocie skôr drobní pestovatelia a najmä záhradkári," informovala hovorkyňa. V minulosti bola lokalita dominantou na pestovanie jedlých gaštanov, neskôr začala mať táto výroba problémy. Holéciová spomenula, že od Veľkého Krtíša po Rožňavu sú veľmi dobré podmienky na rozvoj ovocinárstva. "Pre nízku konkurencieschopnosť odvetvia, nedostatok ľudí a výrazné náklady pri pestovaní sa v tejto oblasti ovocinárstvu veľké podniky nevenujú," uzavrela.