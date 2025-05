Vo vlakoch do a z Chorvátska je už viac ako polovica kapacít naplnená

Bratislava 30. mája (TASR) - Vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa od 30. apríla do Dalmácie previezlo vyše 1500 cestujúcich. Vlaky jazdiace cez Rakúsko do chorvátskeho Splitu vypravuje ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom ÖBB. Aktuálna naplnenosť vlakov do a z Chorvátska je približne 53 %. Jazdia trikrát do týždňa, sezóna potrvá do 13. októbra. ZSSK o tom informovala v piatok.



Dopravca priblížil, že nočný vlak EuroNight do Chorvátska pôjde počas sezóny celkom 144-krát. Už teraz je rezervovaných 16.208 miest. K vlaku sa vo Viedni pripájajú autovozne, cestujúci si tak môžu k moru priviezť aj auto či motorku.



Vlaky jazdia do Chorvátska v stredy, piatky a nedele. Spiatočné cesty sú vo štvrtky, soboty a pondelky. Zo stanice Bratislava - Nové Mesto vlaky odchádzajú vždy o 17.00 h. Lístky stoja od 35 eur, v závislosti od aktuálnej obsadenosti a termínu nákupu.