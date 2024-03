Vo vlaku z Košíc do Bratislavy medici poradia, ako sa starať o zuby

Bratislava 18. marca (TASR) - O správnej ústnej hygiene a starostlivosti o zuby sa budú môcť poradiť aj cestujúci vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ako sa správne starať o zuby poradia pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia v stredu 20. marca študenti lekárskej fakulty v diaľkovom expresnom vlaku z Košíc do Bratislavy. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Cieľom našej kampane je nielen informovať, ale aj motivovať našich cestujúcich k lepšej starostlivosti o ústnu hygienu. Veríme, že prostredníctvom osvety aj vo vlaku dokážeme pozitívne ovplyvniť ich zdravotné návyky. Počas jazdy v expresnom vlaku z Košíc do Bratislavy sa cestujúci dozvedia o dôležitosti prevencie a správnej starostlivosti o ústnu dutinu," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. Kampaň o starostlivosti o zuby sa uskutoční v expresnom vlaku, ktorý vyrazí z Košíc do Bratislavy v stredu o 7.07 h.



Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika budú cestujúcim k dispozícii v dvoch vyhradených kupé. Poradia, ako si správne čistiť zuby či odstrániť zubný povlak. Cestujúci sa takisto môžu dozvedieť, aké pomôcky sú vhodné na ústnu hygienu, či poradiť sa, ako sa správne starať o zubné náhrady a implantáty.