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Vo Voderadoch je plánovaná výstavba haly za milióny eur
Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy má predstavovať 4,22 hektára, z toho približne 1,65 hektára má tvoriť hala.
Autor TASR
Voderady 20. novembra (TASR) - Pri existujúcom logisticko-priemyselnom parku na okraji katastrálneho územia obce Voderady v okrese Trnava je plánovaná výstavba haly s príslušným administratívnym zázemím za približne 15,7 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti CBRE predloženého do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Hala je navrhovaná pre logistiku, skladovanie a distribúciu, ľahkú výrobu a montáž, výskum a vývoj inovatívnych technológií a súvisiace služby. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude funkčné využitie haly ďalej upresnené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. Zámer je navrhnutý ako samostatný celok bez členenia na etapy,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Predpokladaný celkový počet pracovníkov v zamýšľanom areáli je 210. Začiatok výstavby je predbežne naplánovaný na tretí kvartál 2027. Na severozápadnej hranici pozemku sa nachádza výrobný závod Audia Plastics a logistické haly spoločnosti CTPark Voderady.
Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy má predstavovať 4,22 hektára, z toho približne 1,65 hektára má tvoriť hala. Navrhovaná činnosť sa nachádza v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď. Podľa hodnotiacej správy však nemá negatívny vplyv na integritu sústavy Natura 2000.
Ako jedno z opatrení na zmiernenie vplyvu straty hniezdnych a lovných biotopov sa navrhuje v priestore na okraji hodnoteného územia v rámci sadových úprav zrealizovať nový biopás s rozlohou 0,65 hektára a šírkou desať až 12 metrov. Tiež sa navrhuje výsadba izolačnej zelene.
„Hala je navrhovaná pre logistiku, skladovanie a distribúciu, ľahkú výrobu a montáž, výskum a vývoj inovatívnych technológií a súvisiace služby. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude funkčné využitie haly ďalej upresnené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. Zámer je navrhnutý ako samostatný celok bez členenia na etapy,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Predpokladaný celkový počet pracovníkov v zamýšľanom areáli je 210. Začiatok výstavby je predbežne naplánovaný na tretí kvartál 2027. Na severozápadnej hranici pozemku sa nachádza výrobný závod Audia Plastics a logistické haly spoločnosti CTPark Voderady.
Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy má predstavovať 4,22 hektára, z toho približne 1,65 hektára má tvoriť hala. Navrhovaná činnosť sa nachádza v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď. Podľa hodnotiacej správy však nemá negatívny vplyv na integritu sústavy Natura 2000.
Ako jedno z opatrení na zmiernenie vplyvu straty hniezdnych a lovných biotopov sa navrhuje v priestore na okraji hodnoteného územia v rámci sadových úprav zrealizovať nový biopás s rozlohou 0,65 hektára a šírkou desať až 12 metrov. Tiež sa navrhuje výsadba izolačnej zelene.