Vo Voderadoch spustili prvú výrobnú linku na batérie na Slovensku

Voderady 15. decembra (TASR) - Vo Voderadoch pri Trnave začala pracovať prvá slovenská výrobná linka na batériové články slovenskej spoločnosti InoBat. Momentálne prebieha jej overovanie a testovanie správneho fungovania, aby spĺňala definované kritériá na výrobu batérií. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Marián Boček.



Maximálna inštalovaná kapacita linky je na úrovni 50.000 batériových článkov ročne, linka je zložená z 35 výrobných strojov a využíva najmodernejšiu technológiu vysokorýchlostného vrstvenia. Inštalácia trvala štyri mesiace. V prvej fáze bude linku prevádzkovať 41 operátorov, zabezpečená bude nepretržitá prevádzka časti procesu formovania a zrenia batérií. Linku na mieru vyrobila spoločnosť Wuxi Lead, v rámci plánovania výstavby a technologického zabezpečenia výroby InoBat spolupracoval s firmou Takenaka.



Spustenia linky v tomto týždni sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kamil Šaško. Uviedol, že rezort vníma automobilový priemysel ako jeden zo základných stavebných kameňov našej ekonomiky a je potrebné zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v meniacom sa prostredí.



"Podstatné je tiež pritiahnuť do našej krajiny talenty a transformovať náš trh práce. Ďalšími prioritami sú výskum a vývoj a tiež investície do nich. A to všetko InoBat má," konštatoval.



Boček doplnil, že vízia spoločnosti začala myšlienkou, ako dostať Slovensko na mapu sveta elektromobility. "Sme veľmi radi, že z nápadu na servítke sa veľmi rýchlo stal ucelený projekt, na ktorom sme začali spolupracovať s partnermi z celého sveta a spoločne vytvorili prvé baterky," uviedol.