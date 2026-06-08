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Vo Vrábľoch vzniklo nové zariadenie pre seniorov
Nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb Domov Lienka vzniklo v mestskej časti Dyčka s podporou Plánu obnovy.
Autor TASR
Vráble 8. júna (TASR) - Vo Vrábľoch v okrese Nitra vzniklo nové zariadenie pre seniorov. Nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb Domov Lienka vzniklo v mestskej časti Dyčka s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR a postupne prijíma prvých klientov z Vrábeľ a okolia, informovala radnica.
Kapacita zariadenia je 30 klientov, ktorí majú k dispozícii 10 jednolôžkových a 10 dvojlôžkových izieb. Prevádzkuje ho nezisková organizácia Lienka DD. „Vo Vrábľoch dlhodobo absentovali pobytové sociálne služby pre seniorov. Dnes sme vo fáze, keď zariadenie postupne otvárame pre prvých klientov a začíname budovať nový priestor na dôstojné, bezpečné a aktívne starnutie,“ povedal riaditeľ zariadenia Denis Kollár.
Budova zariadenia patrí do energetickej kategórie A0. Využíva solárne panely na ohrev teplej vody a do budúcnosti sa počíta aj s ďalšími ekologickými riešeniami vrátane fotovoltiky. Prevádzkovateľ plánuje v areáli postupne vybudovať parkové úpravy, oddychové zóny, lavičky či vyvýšené záhony, ktoré budú môcť klienti využívať na voľnočasové a komunitné aktivity.
Domov Lienka Vráble poskytuje celoročnú pobytovú službu pre klientov odkázaných minimálne v III. stupni odkázanosti. Súčasťou starostlivosti sú opatrovateľské služby, ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitačné aktivity, sociálne poradenstvo aj voľnočasové programy.
Zariadenie plánuje spoluprácu s odbornými lekármi, fyzioterapeutmi a ďalšími špecialistami. Klienti majú k dispozícii klimatizované izby, polohovateľné postele, samostatné kúpeľne, Wi-Fi pripojenie, signalizačný systém privolania pomoci aj ďalšie moderné vybavenie.
Domov Lienka plánuje využívať aj moderné technológie a prvky asistovanej komunikácie. Súčasťou pripravovaných inovácií je aj interaktívny komunikačný robot, ktorý má seniorom pomáhať pri aktivizácii, komunikácii a trávení voľného času. Prevádzkovateľ uvádza, že cieľom technológií nie je nahrádzať personál, ale dopĺňať každodennú starostlivosť a podporovať sociálny kontakt klientov.
Kapacita zariadenia je 30 klientov, ktorí majú k dispozícii 10 jednolôžkových a 10 dvojlôžkových izieb. Prevádzkuje ho nezisková organizácia Lienka DD. „Vo Vrábľoch dlhodobo absentovali pobytové sociálne služby pre seniorov. Dnes sme vo fáze, keď zariadenie postupne otvárame pre prvých klientov a začíname budovať nový priestor na dôstojné, bezpečné a aktívne starnutie,“ povedal riaditeľ zariadenia Denis Kollár.
Budova zariadenia patrí do energetickej kategórie A0. Využíva solárne panely na ohrev teplej vody a do budúcnosti sa počíta aj s ďalšími ekologickými riešeniami vrátane fotovoltiky. Prevádzkovateľ plánuje v areáli postupne vybudovať parkové úpravy, oddychové zóny, lavičky či vyvýšené záhony, ktoré budú môcť klienti využívať na voľnočasové a komunitné aktivity.
Domov Lienka Vráble poskytuje celoročnú pobytovú službu pre klientov odkázaných minimálne v III. stupni odkázanosti. Súčasťou starostlivosti sú opatrovateľské služby, ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitačné aktivity, sociálne poradenstvo aj voľnočasové programy.
Zariadenie plánuje spoluprácu s odbornými lekármi, fyzioterapeutmi a ďalšími špecialistami. Klienti majú k dispozícii klimatizované izby, polohovateľné postele, samostatné kúpeľne, Wi-Fi pripojenie, signalizačný systém privolania pomoci aj ďalšie moderné vybavenie.
Domov Lienka plánuje využívať aj moderné technológie a prvky asistovanej komunikácie. Súčasťou pripravovaných inovácií je aj interaktívny komunikačný robot, ktorý má seniorom pomáhať pri aktivizácii, komunikácii a trávení voľného času. Prevádzkovateľ uvádza, že cieľom technológií nie je nahrádzať personál, ale dopĺňať každodennú starostlivosť a podporovať sociálny kontakt klientov.