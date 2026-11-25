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Vo Vranove nad Topľou obnovujú budovu pobočky Sociálnej poisťovne
Medzi plánované investície patrí aj úprava vstupu do budovy a vybudovanie prístreškov.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 25. novembra (TASR) - Budova pobočky Sociálnej poisťovne vo Vranove nad Topľou prechádza obnovou. Za posledné dva roky do jej modernizácie investovali približne 200.000 eur. Práce zahŕňajú výmenu okien, dverí a podlahových krytín, klimatizáciu priestorov či obnovu fasády. Ako pre TASR uviedol riaditeľ pobočky Ján Karol, v najbližšom období plánujú aj rekonštrukciu kanalizácie, ktorá patrí medzi najnaliehavejšie technické problémy budovy.
Budova má približne 25 rokov a podľa riaditeľa ju od jej postavenia sprevádzali viaceré technické problémy, ktoré sa v minulosti neriešili komplexne. Prvé výraznejšie zásahy sa uskutočnili približne pred piatimi rokmi, keď zrekonštruovali strechu a kotolňu. V posledných dvoch rokoch pokračovali ďalšie modernizačné práce. „Klimatizovali sme všetky spoločné aj kancelárske priestory, vymenili okná a dvere. V súčasnosti dokončujeme výmenu podlahových krytín a rekonštrukciu vonkajšej fasády,“ priblížil Karol. Obnova fasády by sa podľa neho mala skončiť v priebehu niekoľkých týždňov.
Za najnaliehavejšiu investíciu označil rekonštrukciu kanalizácie a kanalizačnej prípojky. Na ich odstránenie sa už podarilo zabezpečiť finančné prostriedky. Práce si však pravdepodobne vyžiadajú dočasné prevádzkové obmedzenia. Modernizácia sa dotkla aj parkovania pri budove. Pobočka osadila rampu a plánuje vyhradiť parkovacie miesta pre svojich zamestnancov. Finančné prostriedky na obnovu poskytlo ústredie Sociálnej poisťovne v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Medzi plánované investície patrí aj úprava vstupu do budovy a vybudovanie prístreškov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort návštevníkov vrátane imobilných osôb. Doterajšie rekonštrukčné práce sa podľa Karola podarilo realizovať bez prerušenia prevádzky pobočky. „Nejde nám len o to, aby budova vyzerala pekne zvonku, ale predovšetkým o zlepšenie jej technického stavu, pracovného prostredia našich zamestnancov a komfortu klientov,“ zdôraznil. Pobočka zabezpečuje služby pre celý okres Vranov nad Topľou.
Budova má približne 25 rokov a podľa riaditeľa ju od jej postavenia sprevádzali viaceré technické problémy, ktoré sa v minulosti neriešili komplexne. Prvé výraznejšie zásahy sa uskutočnili približne pred piatimi rokmi, keď zrekonštruovali strechu a kotolňu. V posledných dvoch rokoch pokračovali ďalšie modernizačné práce. „Klimatizovali sme všetky spoločné aj kancelárske priestory, vymenili okná a dvere. V súčasnosti dokončujeme výmenu podlahových krytín a rekonštrukciu vonkajšej fasády,“ priblížil Karol. Obnova fasády by sa podľa neho mala skončiť v priebehu niekoľkých týždňov.
Za najnaliehavejšiu investíciu označil rekonštrukciu kanalizácie a kanalizačnej prípojky. Na ich odstránenie sa už podarilo zabezpečiť finančné prostriedky. Práce si však pravdepodobne vyžiadajú dočasné prevádzkové obmedzenia. Modernizácia sa dotkla aj parkovania pri budove. Pobočka osadila rampu a plánuje vyhradiť parkovacie miesta pre svojich zamestnancov. Finančné prostriedky na obnovu poskytlo ústredie Sociálnej poisťovne v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Medzi plánované investície patrí aj úprava vstupu do budovy a vybudovanie prístreškov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort návštevníkov vrátane imobilných osôb. Doterajšie rekonštrukčné práce sa podľa Karola podarilo realizovať bez prerušenia prevádzky pobočky. „Nejde nám len o to, aby budova vyzerala pekne zvonku, ale predovšetkým o zlepšenie jej technického stavu, pracovného prostredia našich zamestnancov a komfortu klientov,“ zdôraznil. Pobočka zabezpečuje služby pre celý okres Vranov nad Topľou.