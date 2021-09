Vo Vranove nad Topľou sa cena tepla meniť nebude

Vranov nad Topľou 29. septembra (TASR) – Nárast cien zemného plynu a emisných povoleniek na svetových trhoch obyvatelia mesta Vranov nad Topľou najbližšiu vykurovaciu sezónu nepocítia. Spoločnosť Cemed dodávajúca teplo do vranovských domácností zvyšovať cenu tepla nebude. Uviedol to pre TASR jej konateľ Jozef Mihalčin.



"My nebudeme zvyšovať cenu tepla pre svojich konečných odberateľov, a to preto, že máme podpísanú zmluvu na dodávku plynu do konca júna budúceho roka, a tam je dohodnutá cena," povedal s tým, že spoločnosť má v rámci zmluvy dohodnuté aj fixné odberové množstvá plynu. Mihalčin sa neobáva ani nárastu ceny za elektrinu, ktorá je súčasťou variabilnej zložky v konečnej cene za teplo, keďže im ju dodáva miestny výrobca Bukóza.



Vzhľadom na sociálnu a príjmovú situáciu rodín v regióne sa Cemed podľa Mihalčinových slov "nechystá" zvyšovať cenu tepla ani po ukončení aktuálnej zmluvy s dodávateľom plynu.



Tretinovým vlastníkom spoločnosti Cemed je od apríla tohto roka mesto Vranov, podiel odkúpilo za symbolické jedno euro. Spoločnosť začala vranovské tepelné hospodárstvo spravovať po tom, ako sa pre platobnú neschopnosť predchádzajúceho prevádzkovateľa ocitlo v lete 2020 niekoľko tisíc vranovských domácností bez teplej vody.