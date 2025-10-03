< sekcia Ekonomika
Vo Vranove nad Topľou ukončili rekonštrukciu Centra voľného času
Projekt bol zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti a celkovú modernizáciu 50-ročnej budovy.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 3. októbra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou ukončili rekonštrukciu budovy Centra voľného času (CVČ). Investícia v hodnote viac ako 900.000 eur bola financovaná z plánu obnovy, pričom mesto nemuselo zabezpečiť spolufinancovanie z vlastného rozpočtu. Primátor Ján Ragan na slávnostnom otvorení uviedol, že energetická náročnosť budovy sa zníži približne o 30 percent.
„Naše CVČ je multifunkčná budova, ktorá slúži nielen pre mesto, ale aj pre celý okres. Som rád, že sme vytvorili dôstojné podmienky jednak pre žiakov, ktorí sem prichádzajú, ale aj pre zamestnancov, rodičov a návštevníkov,“ doplnil primátor.
Projekt bol zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti a celkovú modernizáciu 50-ročnej budovy. Realizované práce zahŕňali zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu okien a dverí, inštaláciu nových systémov chladenia a vetrania, ako aj obnovu osvetlenia. Práce trvali šesť mesiacov. „Interiér bol napríklad rozdelený do štyroch fáz, v jednej časti sa pracovalo, v druhej pracovali s deťmi a centrum nikdy neprestalo fungovať. Toto bola najväčšia výzva,“ doplnil Jaroslav Pčola, konateľ spoločnosti Reinter, ktorá rekonštrukciu realizovala.
Na streche budovy centra pribudla fotovoltická elektráreň, ktorá má posilniť energetickú sebestačnosť budovy a znížiť spotrebu elektriny. Riaditeľ CVČ Juraj Homza uviedol, že vďaka zlepšeným energetickým parametrom a modernej infraštruktúre môžu ponúknuť širšie spektrum voľnočasových aktivít a programov. „Tento rok máme prihlásených viac ako 730 detí v 46 krúžkoch, čo je za posledné roky zatiaľ najvyššie číslo. Verím, že záujem bude aj naďalej a rodičia sa potešia, že svoje deti dávajú do nových priestorov,“ dodal riaditeľ.
