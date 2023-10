Vo Vranove nad Topľou vyrastie nový závod,vznikne 750 pracovných miest

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou má vzniknúť závod na výrobu tepelných čerpadiel BDR Thermea, ktorý patrí medzi veľkých európskych hráčov v oblasti vykurovacej techniky. Spustenie výroby je naplánované na koniec roku 2024, pričom investor plánuje postupne vytvoriť približne 750 nových pracovných miest. O investícii informovala v pondelok Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).



Slovensko sa aj touto investíciou podľa SARIO stáva vysoko atraktívnou destináciou pre firmy vyrábajúce modernú a udržateľnú vykurovaciu techniku, tepelné čerpadlá a ďalšie s nimi súvisiace komponenty. Ešte v decembri 2022 sa Slovensko stalo pre investora prvou voľbou, pričom zvažoval štyri lokality naprieč krajinou.



"Počas celého procesu nás vynikajúco podporovala agentúra SARIO, ktorá nám poskytla odpovede a presné informácie na všetky naše otázky. Vďaka tomu sme boli schopní do šiestich mesiacov urobiť dobré rozhodnutie založené na údajoch a vybrať si Slovensko ako našu preferovanú krajinu pre investíciu. Takisto i konečná voľba pre spustenie závodu vo východnej časti Slovenska bola založená na informáciách od agentúry SARIO," uviedol vedúci projektu BDR Thermea Caspar de Jong.



Pridanou hodnotou pri finálnom rozhodovaní boli podľa SARIO tiež stretnutia s viacerými členmi Združenia pre rozvoj investícií ISA, dve referenčné stretnutia s etablovanými firmami v regióne východného Slovenska, ako aj rokovania so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



"V uvedenom období agentúra SARIO poskytla investorovi taktiež asistenciu a informácie týkajúce sa logistických prepojení, identifikácie vhodných lokálnych dodávateľov rôznych vstupov do výroby či opakované konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci," uviedla SARIO v stanovisku.



Po aprílovom ohlásení investície Winkelmann v štátnom parku v Rimavskej Sobote ide o ďalšiu investíciu pre Slovensko v oblasti výrobu vykurovacej techniky. Spoločnosť BDR Thermea patrí medzi veľkých európskych hráčov v sektore s tepelnými čerpadlami značky Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée či Baymak. Skupina BDR Thermea Group má obrat vo výške 2,5 miliardy eur, 13 výrobných závodov v Európe, Turecku či Číne a globálne zamestnáva viac ako 7000 ľudí.