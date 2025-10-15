< sekcia Ekonomika
Vo Vranove nad Topľou začala spoločnosť BDR Thermea Group výrobu
Podľa primátora spoločnosť už spustila výrobu zásobníkov teplej vody a v najbližšom období bude pokračovať v projekčnej činnosti a dodávkach technológií.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 15. októbra (TASR) - Veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Jules Gerzon spolu s primátorom mesta Jánom Raganom navštívili v utorok (14. 10.) priemyselný park Ferovo, kde si prezreli závod spoločnosti BDR Thermea Group. Tá vo Vranove nad Topľou rozvíja výrobu zásobníkov teplej vody a v budúcnosti plánuje rozšíriť svoju činnosť o výskum a testovanie nových produktov. Ako mesto informovalo na svojej webovej stránke, veľvyslanec mestu daroval 1000 oranžových tulipánov.
„S pánom veľvyslancom sme absolvovali prehliadku firmy BDR Thermea Group, kde sme získali informácie o tom, ako sa vyvíja tento projekt. Čo je potešujúce - projekt pokračuje, aj keď sú tam určité omeškania, ale boli nám predstavené plány a celkové ciele tejto firmy,“ uviedol primátor Ján Ragan.
Podľa primátora spoločnosť už spustila výrobu zásobníkov teplej vody a v najbližšom období bude pokračovať v projekčnej činnosti a dodávkach technológií. „Pozitívna správa je, že projekt pokračuje a nie je zastavený. Firma má vo svete 13 závodov, zamestnáva 7000 ľudí a plánuje v našom meste vytvoriť centrum excelentnosti - s laboratóriami, výskumom a testovaním nových výrobkov. Väčšie nábory by mali prísť v budúcom roku. Cieľom je postupne vytvoriť približne 700 pracovných miest, podľa dopytu po produktoch,“ dodal primátor.
Veľvyslanec Jules Gerzon počas návštevy zdôraznil význam holandských investícií na Slovensku aj európsky rozmer projektu. „Nesmierne ma teší, že tu zapustili korene a že budú spolupracovať s miestnou komunitou na vytváraní pracovných miest a na výrobe produktu, ktorý sa predáva po celej Európe. Je to veľmi inovatívny výrobok v oblasti tepelných čerpadiel a zásobníkov vody, dôležitý pre energetickú transformáciu domácností. Trh rastie a veríme, že porastie aj v strednej Európe,“ uviedol.
Po návšteve závodu veľvyslanec spolu s vedením mesta vysadili cibuľky tulipánov ako symbol priateľstva a budúcej spolupráce.
„S pánom veľvyslancom sme absolvovali prehliadku firmy BDR Thermea Group, kde sme získali informácie o tom, ako sa vyvíja tento projekt. Čo je potešujúce - projekt pokračuje, aj keď sú tam určité omeškania, ale boli nám predstavené plány a celkové ciele tejto firmy,“ uviedol primátor Ján Ragan.
Podľa primátora spoločnosť už spustila výrobu zásobníkov teplej vody a v najbližšom období bude pokračovať v projekčnej činnosti a dodávkach technológií. „Pozitívna správa je, že projekt pokračuje a nie je zastavený. Firma má vo svete 13 závodov, zamestnáva 7000 ľudí a plánuje v našom meste vytvoriť centrum excelentnosti - s laboratóriami, výskumom a testovaním nových výrobkov. Väčšie nábory by mali prísť v budúcom roku. Cieľom je postupne vytvoriť približne 700 pracovných miest, podľa dopytu po produktoch,“ dodal primátor.
Veľvyslanec Jules Gerzon počas návštevy zdôraznil význam holandských investícií na Slovensku aj európsky rozmer projektu. „Nesmierne ma teší, že tu zapustili korene a že budú spolupracovať s miestnou komunitou na vytváraní pracovných miest a na výrobe produktu, ktorý sa predáva po celej Európe. Je to veľmi inovatívny výrobok v oblasti tepelných čerpadiel a zásobníkov vody, dôležitý pre energetickú transformáciu domácností. Trh rastie a veríme, že porastie aj v strednej Európe,“ uviedol.
Po návšteve závodu veľvyslanec spolu s vedením mesta vysadili cibuľky tulipánov ako symbol priateľstva a budúcej spolupráce.