Vo Vranove opravujú cesty, chodníky a parkoviská za vyše 470.000 eur
Autor TASR
Vranov nad Topľou 13. augusta (TASR) - Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy miestnych komunikácií. Mesto do nich investuje viac ako 470.000 eur z vlastného rozpočtu a práce na 11 úsekoch by mali trvať približne štyri mesiace. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, lokality vybrali na základe potrieb a spätnej väzby od obyvateľov.
Naplánovaných je viacero opráv a úprav vo všetkých častiach mesta. Napríklad na Zimnej ulici sa opraví 620 metrov vozovky a upraví 35 šácht do novej výškovej úrovne. Na Dubníku pribudne 25-metrový chodník na ľavej strane vozovky. Na Sídlisku II pri garážach sa vymenia obrubníky, položí nový povrch cesty a upraví odvodnenie. Na Sídlisku 1. mája sa zrekonštruujú chodníky a upravia sa štyri parkovacie plochy s novými obrubníkmi a betónovou dlažbou, čím pribudnú štyri parkovacie miesta.
„V súčasnosti realizujeme aj úpravy miestnych komunikácií dýzovou metódou. Konkrétne sme začali v mestskej časti Lomnica smerom na Ortáše. Tam sa touto metódou kompletne opravila celá ulica. Potom sme prešli do Čemerného, kde sme opravovali Lesnícku a Trepskú ulicu,“ konkretizovala vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Vlasta Štefániková.
Záručná lehota na práce je 60 mesiacov. „Nebolo jednoduché nájsť tieto peniaze na opravy. Je pravda, že na konci roka bolo potrebné schváliť aj zvýšenie daní a poplatkov za odpady. Práve toto je však protislužba pre občanov,“ dodal primátor.
Mesto ešte tento rok plánuje začať aj s rekonštrukciou Dlhej ulice, ktorá bude po úpravách zakončená novou okružnou križovatkou. Na tento projekt získalo peniaze z eurofondov.
