Vo Vyhniach chce súkromný investor postaviť rekreačné apartmány

Vyhne 12. augusta (TASR) - Ponuku rekreačných zariadení v obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom by mohli v blízkej budúcnosti doplniť ďalšie rekreačné apartmány, ktoré chce mimo zastavaného územia obce postaviť súkromný investor. Vyplýva to zo zámeru, ktorý navrhovateľ zámeru Milan Mecele - MM Stav BB predložil do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).



Ako sa uvádza v materiáli, komplex rekreačných apartmánov pozostáva zo siedmich samostatných identických objektov. V každom z objektov sú umiestnené dve apartmánové jednotky so samostatnými vchodmi.



"Navrhované objekty rekreačných apartmánov sú umiestnené v dvoch radoch, pod a nad navrhovanou komunikáciou s maximálnym zohľadnením sklonitosti terénu, výhľadov na okolitú krajinu a zabezpečenia primeraného súkromia ubytovaných v rámci výhľadov z interiérov a z exteriérových terás," uvádza spoločnosť.



Výstavba je navrhovaná v lokalite nachádzajúcej sa južne od centrálnej zástavby obce Vyhne, ktorá je sústredená v doline Vyhnianskeho potoka. Severne od navrhovanej lokality sa nachádza areál jedného z miestnych hotelov.