Vo Vyhniach začali prípravy na opätovné otvorenie akvaparku Vodný raj

Vyhne 20. mája (TASR) – V obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom začali tento týždeň s prípravami na opätovné otvorenie akvaparku Vodný raj, ktorý bol pre pandémiu nového koronavírusu uzatvorený od polovice októbra. Otvoriť by mohli už začiatkom júna. Pre TASR to potvrdil starosta obce Ervín Családi.



V akvaparku začali v pondelok (17. 5.) s prípravami bazénovej časti s celoročnou prevádzkou, otvoriť ju plánujú od 4. júna. Ako však dodal starosta, stane sa tak iba v prípade ďalšieho postupného uvoľňovania opatrení. Pri aktuálnom obmedzení počtu návštevníkov by totiž Vodný raj po otvorení okamžite vykazoval ekonomickú stratu.



Veľký letný bazén plánujú pripravovať až koncom júna, na leto už majú zmluvne zabezpečený aj potrebný počet brigádnikov. „Podľa dopytov ľudí, ktorí sú už dosť hladní po aktivitách tohto druhu, očakávame dobrú sezónu,“ povedal Családi.



Vodný raj v obci Vyhne navštívilo v minulom roku o približne 35 percent návštevníkov menej ako v roku 2019, straty na tržbách eviduje akvapark na úrovni 40 percent. Na základe podmienok zmluvy na úver, z ktorého bola výstavba akvaparku financovaná, musela obec udržať všetkých desať zamestnancov. Tí dostávali približne rok iba 60 percent svojich platov. Štátna pomoc na udržanie zamestnanosti Vodný raj obišla, pretože ho vlastní samospráva.



Akvapark získal aspoň finančnú pomoc od Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá čiastočne kompenzovala subjektom podnikajúcim v cestovnom ruchu pokles tržieb. „Zatiaľ sme dostali slabých 17.000 eur, nepostačí to ani na pokrytie mesačných nákladov,“ skonštatoval Családi.



Opätovné zatvorenie akvaparku počas prípadnej tretej vlny pandémie si starosta nevie a ani nechce predstaviť. „Silne pochybujem o tom, že by sme mali prostriedky na splácanie úveru, a už vôbec na udržanie zamestnanosti,“ poznamenal Családi s tým, že na prežitie obecného akvaparku musela samospráva v uplynulých mesiacoch výrazne škrtať z vlastného rozpočtu.